Volete sorprendere i vostri bambini con un regalo originale e divertente? Fino a esaurimento scorte, è disponibile su Amazon una straordinaria promozione per una fotocamera colorata dotata di stampante integrata.

Caratteristiche della fotocamera Luvtoy Hw1023-2

La protagonista di questa offerta è la LUVTOY HW1023-2, una macchina fotografica progettata specificamente per i più piccoli. Fino a poche ore fa, il prezzo di listino era di 43,99 euro, ma grazie a un generoso sconto del 34% e a un coupon da 5 euro, il costo finale si riduce a soli 23 euro. Un’opportunità imperdibile per chi desidera regalare un dispositivo che stimoli la creatività dei bambini.

Questa fotocamera, di un vivace colore azzurro, offre la possibilità di scattare foto a 30MP e di registrare video in qualità Full HD. Tra le sue peculiarità, spicca un display a colori da 2,4 pollici, che consente ai bambini di visualizzare immediatamente le immagini catturate. Un aspetto particolarmente interessante è la stampante termica integrata, che permette di stampare le foto direttamente dalla fotocamera o da immagini memorizzate su smartphone, utilizzando la microSD da 32 GB inclusa nella confezione. Nella scatola sono presenti anche rotoli di carta, pennarelli e adesivi, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più coinvolgente.

