Samsung ha recentemente svelato i dettagli relativi ai prezzi del nuovo Galaxy S25 Edge, presentato durante l’evento Unpacked. Questo smartphone ultra sottile sarà disponibile anche in Italia, contrariamente alle informazioni iniziali che ne limitavano l’accesso.

A partire da oggi, martedì 13 maggio 2025, il Galaxy S25 Edge è disponibile per il preorder in tre eleganti colorazioni: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

Varianti e prezzi del Galaxy S25 Edge

Il dispositivo si presenta in due configurazioni distinte. La prima opzione offre 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, con un prezzo consigliato di € 1.299. La seconda variante, con 12GB di RAM e 512GB di memoria, è proposta a un prezzo di € 1.419.

Promozioni di lancio e offerte

In linea con le strategie di marketing adottate in passato, Samsung ha lanciato interessanti promozioni per incentivare le vendite del Galaxy S25 Edge. Gli acquirenti che decideranno di acquistare il dispositivo entro il 29 maggio 2025, presso operatori, rivenditori online o sul sito ufficiale di Samsung, potranno approfittare di un’offerta esclusiva: avranno la possibilità di raddoppiare lo spazio di archiviazione, ottenendo il modello da 512GB al prezzo del modello da 256GB.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Dal punto di vista tecnico, il Galaxy S25 Edge è dotato di un display QHD+ Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, che promette un’esperienza visiva di alta qualità. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Mobile specifico per Galaxy. Per quanto riguarda la fotocamera, il telefono è equipaggiato con un sistema avanzato: una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera grandangolare da 200 megapixel, dotata di zoom 2x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La fotocamera frontale è anch’essa da 12 megapixel, ideale per selfie di alta qualità. La batteria ha una capacità di 3900 mAh e supporta la ricarica rapida via cavo da 25W, capace di ricaricare il 55% della batteria in soli 30 minuti.

Con queste caratteristiche e offerte, il Galaxy S25 Edge si posiziona come uno dei dispositivi più interessanti del mercato nel 2025, attirando l’attenzione di appassionati e consumatori.