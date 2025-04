Il 2025 si presenta come un anno ricco di opportunità per gli appassionati di tecnologia, in particolare per coloro che sono pronti a rinnovare il proprio smartphone. Un’ottima occasione si presenta con l’offerta di Amazon dedicata al nuovissimo Google Pixel 9, un dispositivo che sta attirando l’attenzione degli utenti per le sue caratteristiche innovative e il prezzo competitivo.

Offerta su google pixel 9

Fino al 24 aprile 2025, Amazon propone un’interessante promozione sul Google Pixel 9, venduto e spedito direttamente dal colosso dell’e-commerce. Questo smartphone, il cui prezzo di listino è di 899 euro, è attualmente disponibile a soli 630 euro, grazie a uno sconto del 30%. Inoltre, gli utenti possono approfittare di un’iniziativa che prevede la possibilità di permutare il proprio vecchio cellulare, ricevendo uno sconto fino a 100 euro. Maggiori dettagli sull’iniziativa sono reperibili sul sito ufficiale di Amazon, dove è possibile completare l’acquisto in modo semplice e veloce.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Il Google Pixel 9 si distingue per la sua memoria interna di 128 GB e per le diverse colorazioni disponibili, tra cui Rosa Peonia e Nero Ossidiana. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo Actua da 6,3 pollici, caratterizzato da un elevato refresh rate, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La batteria offre un’autonomia di 24 ore, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono senza preoccupazioni di ricarica frequente. Un aspetto da sottolineare è che il Google Pixel 9 riceverà 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, un vantaggio significativo per chi cerca un dispositivo duraturo e sempre al passo con le ultime novità tecnologiche.

Vantaggi di amazon prime

Chi decide di acquistare il Google Pixel 9 su Amazon può anche considerare l’iscrizione ad Amazon Prime, il servizio che offre consegne rapide e gratuite sui prodotti. Gli abbonati possono inoltre accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Amazon Prime Gaming. Per chi non è ancora iscritto, esiste la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti, in particolare, possono beneficiare di un periodo di prova di 90 giorni grazie alla promozione Amazon Prime Student. Tra le altre offerte disponibili, ci sono tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’abbonamento ancora più allettante per i nuovi utenti.

Il Google Pixel 9 rappresenta quindi un’opzione interessante per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo vantaggioso, con l’ulteriore vantaggio di poter usufruire di sconti e promozioni esclusive su Amazon.