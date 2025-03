È passato quasi un anno dalla recensione del Google Pixel 8a e, mentre il panorama tecnologico ha visto diverse evoluzioni, il prezzo di partenza della linea Pixel rimane costante in Italia. L’annuncio del nuovo Google Pixel 9a, presentato il 25 marzo 2025, mantiene la stessa strategia commerciale del suo predecessore, apportando però significativi miglioramenti al dispositivo.

Il Google Pixel 9a ha un prezzo di partenza di 549 euro per il mercato italiano. I preordini sono già attivi a partire da oggi, mentre il dispositivo sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 marzo 2025. Gli acquirenti potranno trovare il nuovo smartphone attraverso vari canali di vendita, tra cui Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Vodafone ed Euronics.

Caratteristiche tecniche di Google Pixel 9a

La scheda tecnica del Google Pixel 9a presenta un display pOLED Actua da 6,3 pollici, con un aspect ratio di 20:9 e una risoluzione di 2.424 x 1.080 pixel. Il refresh rate è adattivo, variando tra 60 e 120Hz, e il dispositivo è protetto da Corning Gorilla Glass 3. La luminosità raggiunge picchi di 2.700 nit (1.800 nit in HDR). Sotto il cofano, troviamo il processore Google Tensor G4 accompagnato dal chip di sicurezza Titan M2. Gli utenti possono scegliere tra 128GB o 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore: un sensore principale da 48MP (f/1.7, con stabilizzazione ottica, CLAF e Super Res Zoom fino a 8x) e un sensore ultra-wide da 13MP (f/2.2, con un angolo di visione di 120 gradi). La fotocamera anteriore è da 13MP (f/2.2). La batteria ha una capacità di 5.100 mAh, con supporto per la ricarica rapida e per la ricarica wireless Qi. Non mancano le tecnologie moderne come 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, NFC e Bluetooth 5.3, oltre alla certificazione IP68.

Design e funzionalità innovative

Le dimensioni del Google Pixel 9a sono 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, con un peso di 185,9 grammi. Le varianti di colore disponibili includono Rosa peonia, Viola ametista, Nero ossidiana e Grigio creta. Nella confezione è presente un cavo USB-C, mentre il caricatore non è incluso. Google stima che con la funzione di Risparmio Energetico Estremo attivata, l’autonomia possa superare le 100 ore (oltre 30 ore senza questa modalità). Questo modello promette di offrire la migliore durata della batteria mai vista in un dispositivo Pixel.

Il Google Pixel 9a non solo vanta un modulo fotografico rinnovato, ma anche un design aggiornato, con bordi arrotondati e un profilo più elegante. Tra le novità più interessanti ci sono le funzioni di intelligenza artificiale, come l’esperienza Gemini integrata e varie opzioni fotografiche come Aggiungimi, Scatto Migliore, Magic Editor e Gomma magica. Sul fronte del software, Google ha garantito un supporto di 7 anni per gli aggiornamenti di sistema operativo, sicurezza e Pixel Drop.

Con queste caratteristiche, Google Pixel 9a si presenta come uno smartphone versatile, adatto a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Maggiori dettagli e approfondimenti arriveranno nei prossimi giorni, mentre gli utenti iniziano a esplorare le potenzialità di questo nuovo dispositivo.