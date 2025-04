A pochi giorni dal confronto tra il Google Pixel 9a e l’iPhone 16e, avvenuto il 10 gennaio 2025, è arrivata un’analisi approfondita da parte di DxOMark, nota per le sue valutazioni nel campo della fotografia smartphone. Quest’analisi ha rivelato alcune sorprese riguardo al comparto fotografico del nuovo dispositivo di fascia media della casa di Mountain View.

Caratteristiche del pixel 9a

Il Pixel 9a è equipaggiato con un sensore principale da 48 megapixel, con dimensioni di 1/2” e un’apertura di f/1.7, che include anche la stabilizzazione ottica delle immagini. A questo si aggiunge un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2.2 e un campo visivo di 120 gradi, il che permette di catturare immagini con una grande ampiezza di dettaglio.

Classifica di DxOMark

In base ai risultati di DxOMark, il Pixel 9a si è classificato al 33esimo posto nella classifica globale, posizionandosi dietro a modelli di punta di marchi come Huawei, Google, Honor e Apple, ma superando dispositivi come l’Huawei P50 Pro e l’iPhone 13 Pro e Pro Max.

Valutazioni positive

Le valutazioni positive riguardano l’esposizione accurata e la buona gestione delle alte luci, con un bilanciamento del bianco descritto come “abbastanza neutro” e colori generalmente “gradevoli” nelle varie condizioni di test. Gli esperti hanno anche sottolineato la buona qualità dei dettagli in condizioni di illuminazione diurna e in ambienti chiusi, così come la performance della modalità macro.

Punti deboli

Tuttavia, non mancano le critiche. I punti deboli evidenziati includono una mancanza di dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, occasionali instabilità nella gamma dinamica durante scatti consecutivi, problemi nella riduzione del rumore e qualche imprecisione nella resa del bokeh.

Miglioramenti rispetto al predecessore

Malgrado queste criticità, il miglioramento rispetto al suo predecessore, il Pixel 8a, è evidente, come dimostrano i punteggi ottenuti. Il Pixel 9a rappresenta quindi un passo avanti significativo per Google nel panorama degli smartphone di fascia media.