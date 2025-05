Mentre il dibattito sull’effetto dell’IA Mode di Google sui profitti degli editori continua a infiammare le discussioni nel settore, i redattori di The Verge hanno messo in luce una significativa innovazione presentata dal motore di ricerca durante l’evento I/O 2025. La multinazionale americana ha rivelato l’implementazione di un nuovo sistema che consente a Gemini, il suo assistente virtuale, di accedere a un insieme più ampio di dati personali degli utenti per fornire risposte altamente personalizzate.

Nuovo approccio di interazione

Questo approccio, denominato “personal context”, permette a Gemini di interagire con informazioni provenienti da Gmail, Google Drive e, in un futuro prossimo, anche da YouTube e Google Foto, sempre con il consenso esplicito dell’utente. L’obiettivo è quello di garantire che le risposte siano più in linea con le esigenze e le preferenze individuali, adattandosi allo stile comunicativo di ciascun utente.

Esempi pratici di funzionalità

Un esempio pratico di questa nuova funzionalità è rappresentato dalla capacità di Gemini di esaminare la cronologia delle email per generare risposte rapide che rispecchiano il tono e il modo di scrivere dell’utente. The Verge illustra un caso specifico: in una conversazione riguardante un viaggio, l’assistente potrebbe attingere a informazioni come prenotazioni alberghiere o itinerari salvati su Google Drive per suggerire risposte contestualizzate e dettagliate.

Interventi di Sundar Pichai

Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, ha sottolineato che questa forma di interazione potrebbe rivelarsi fondamentale per aiutare gli utenti a ricevere risposte più tempestive e utili. Tuttavia, ha anche evidenziato come questa evoluzione possa portare a un’integrazione più profonda tra intelligenza artificiale e dati personali, un aspetto che solleva interrogativi sulla privacy e la gestione delle informazioni sensibili.

Aggiornamenti per Gemini 2.5 Pro

Durante l’evento I/O 2025, Google ha anche presentato un significativo aggiornamento per Gemini 2.5 Pro, un modello che ha ricevuto una serie di novità destinate a migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente. L’azienda continua a investire in tecnologie avanzate per rimanere competitiva nel panorama in continua evoluzione della tecnologia e dell’IA.