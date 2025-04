Sono trascorse diverse settimane dalla presentazione di Grok 3, il chatbot di X, che ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento. Questa evoluzione introduce una funzionalità innovativa che promette di semplificare il lavoro di programmatori e di chi utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la propria produttività.

Nuova caratteristica di grok studio

La nuova caratteristica, denominata Grok Studio, è accessibile sia agli utenti con abbonamento che a quelli gratuiti. Grok Studio offre la possibilità di generare documenti, codice, report e persino browser game. Come specificato nell’annuncio ufficiale della società americana, “Grok Studio aprirà i tuoi contenuti in una finestra separata, consentendo sia a te che a Grok di collaborare”.

Funzionalità simili nel settore

Questa funzionalità non è del tutto inedita, poiché anche OpenAI ha introdotto qualche mese fa una caratteristica simile chiamata Canvas, mentre Anthropic ha implementato il sistema Artifacts all’interno di Claude.

Capacità di grok studio

Grok Studio si distingue per la capacità di visualizzare in anteprima frammenti HTML e di eseguire codice in linguaggi come Python, C++ e JavaScript. Tutti i contenuti generati verranno visualizzati in una finestra a destra delle risposte fornite da Grok. Un aspetto particolarmente interessante è l’integrazione con Google Drive, che permette di allegare file da un account, consentendo al chatbot di lavorare con documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Fact-checking e ottimizzazione

Recentemente, Grok è stato impiegato anche per il fact-checking dei tweet, permettendo agli utenti di taggarlo per ricevere informazioni verificate sui messaggi pubblicati. Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso l’ottimizzazione dell’interazione tra gli utenti e l’intelligenza artificiale, rendendo Grok un alleato prezioso nel mondo della tecnologia e della comunicazione.