Hisense ha ufficialmente comunicato il suo ritorno nel settore dei televisori OLED con la Serie A85N, che sarà disponibile in due dimensioni: 55 e 65 pollici, con prezzi rispettivamente di 1299 e 1699 euro. Questo nuovo modello, che si distingue per l’adozione di un pannello OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, è progettato per garantire un’esperienza visiva fluida e reattiva, grazie anche al supporto di tecnologie avanzate come VRR, HDMI 2.1 con eARC e NVIDIA G-Sync.

Caratteristiche tecniche dei televisori

I televisori della Serie A85N si caratterizzano per un pannello OLED a 120Hz che offre un refresh rate ottimale e supporto per la tecnologia VRR. Questo li rende ideali non solo per la visione di contenuti multimediali, ma anche per il gaming, grazie alla compatibilità con NVIDIA G-Sync, che assicura un’esperienza di gioco senza interruzioni. La connettività è un altro punto forte di questi modelli, con porte HDMI 2.1 dotate di eARC, oltre a Wifi 6 e Bluetooth per una maggiore versatilità.

Audio e software avanzato

Per quanto riguarda il comparto audio, i televisori sono equipaggiati con un sistema audio da 60W che supporta Dolby Atmos, offrendo un’esperienza sonora immersiva. Inoltre, sono compatibili con impianti audio wireless tramite WiSA Ready. Sul lato software, i dispositivi utilizzano il sistema operativo VIDAA U8, che include supporto per comandi vocali attraverso Alexa e VIDAA Voice. Non manca il supporto per AirPlay 2, che consente il mirroring dei contenuti dai dispositivi Apple con facilità.

Design e disponibilità

Dal punto di vista del design, i TV della Serie A85N si presentano con cornici sottili e una base ottagonale in metallo che consente una rotazione di 25 gradi sia a destra che a sinistra, offrendo così un’eleganza e una praticità d’uso superiori. La disponibilità di questi televisori è prevista a partire da aprile 2025 presso i principali rivenditori, tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon, rendendo accessibile a un ampio pubblico questa nuova offerta di Hisense.