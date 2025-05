A maggio 2025, l’azienda Honor ha lanciato un nuovo smartphone che promette di rivoluzionare il modo di catturare immagini e video. Il Magic 7 Pro rappresenta il vertice dell’offerta dell’azienda, grazie a un comparto fotografico all’avanguardia che offre prestazioni di livello superiore, rendendolo un vero e proprio camera-phone.

Caratteristiche fotografiche del Magic 7 pro

Il Magic 7 Pro si distingue per il suo triplo sensore posteriore, una combinazione che consente di realizzare fotografie di alta qualità in diverse condizioni. La fotocamera principale, con una risoluzione di 50 MP e un’apertura variabile di f/1.4-2.0, è progettata per catturare dettagli nitidi e colori vivaci. A questa si affianca un’ultra-grandangolare da 50 MP con funzionalità macro, ideale per scatti ravvicinati, mentre la terza lente, una periscopica da 200 MP, permette di effettuare ingrandimenti significativi senza compromettere la qualità dell’immagine.

Un ulteriore punto di forza di questo smartphone è la selfie-cam frontale, sempre da 50 MP, dotata di un sensore 3D per il riconoscimento facciale, integrato nel notch. Questo setup fotografico consente di ottenere risultati eccellenti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La capacità di realizzare scatti di qualità con zoom altissimi è una delle caratteristiche più apprezzate, con prestazioni notevoli anche a 100X di ingrandimento, grazie anche all’intelligenza artificiale che ottimizza le immagini in tempo reale.

Video e funzionalità multimediali

Per quanto riguarda la registrazione video, il Magic 7 Pro non delude. Utilizzando la fotocamera principale, gli utenti possono girare filmati in 4K a 60 FPS, un’opzione che soddisfa le esigenze di chi cerca qualità e fluidità nei propri video. Anche la fotocamera anteriore consente di realizzare video in 4K, rendendo questo dispositivo ideale per i contenuti multimediali.

Il prezzo del Magic 7 Pro su Amazon è attualmente di 925€, grazie a uno sconto del 29% attivo al momento. Questo smartphone non solo rappresenta un investimento per chi desidera un dispositivo potente e versatile, ma si propone anche come una scelta eccellente per appassionati di fotografia e videomaker in cerca di un dispositivo capace di supportare le loro esigenze creative.