Il 2025 si presenta come un anno ricco di opportunità per gli appassionati di tecnologia, con una varietà di smartphone di alta gamma disponibili sul mercato a prezzi competitivi. Con l’arrivo di nuovi modelli, i consumatori possono trovare ottime occasioni. Scopriamo insieme alcuni dei dispositivi più interessanti attualmente in commercio.

iPhone 16 pro max

Partiamo dall’iPhone 16 Pro Max, un dispositivo che si distingue per il suo display OLED da 6,9 pollici. Al suo interno, il SoC Apple A18 a 3nm lavora in sinergia con 8GB di RAM e diverse opzioni di memoria interna, disponibili in tagli da 256GB, 512GB e 1TB. Il sistema fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 MP, un ultra-wide da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP. Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo è dotato di una batteria più capiente rispetto ai modelli precedenti, garantendo una durata sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Attualmente, il prezzo su Amazon è di 1.199€, grazie a uno sconto del 19%.

Samsung galaxy s24 ultra

Passiamo ora al Galaxy S24 Ultra di Samsung, che offre un pannello Dynamic AMOLED con risoluzione QHD+. Questo smartphone è dotato di quattro fotocamere posteriori, inclusa una principale, un’ultra-grandangolare e due teleobiettivi. La fotocamera frontale è da 12 MP. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal Snapdragon 8 Gen 3 e presenta una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 45W tramite cavo e 15W in modalità wireless. Su Amazon, il Galaxy S24 Ultra è attualmente disponibile a 837€.

Google pixel 9 pro xl

Concludiamo con il Google Pixel 9 Pro XL, che vanta un display OLED da 6,8 pollici. Sotto la scocca, il dispositivo è equipaggiato con il SoC proprietario Tensor G4 con coprocessore Titan M2 e una batteria da 5.060 mAh. La configurazione fotografica include tre fotocamere posteriori e una fotocamera frontale da 42 MP. Attualmente, il prezzo su Amazon è di 780€, grazie a uno sconto del 35%.