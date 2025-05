Grazie alle offerte dei rivenditori, il mercato dei robot aspirapolvere offre diverse opzioni sotto i 300 Euro. Nel 2025, la varietà di modelli e funzionalità disponibili consente agli utenti di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze di pulizia domestica.

Roborock Q7 m5 set

Il Roborock Q7 M5 Set emerge come uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente disponibili. Questo modello è in vendita su Amazon a 199,99 Euro, un prezzo scontato rispetto ai 249,99 Euro di listino. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 10000 Pa e offre una serie di funzioni avanzate, come il lavaggio con quantità d’acqua regolabile, il sistema di auto boost per tappeti e una spazzola anti groviglio. Gli utenti possono controllare il dispositivo tramite l’app dedicata Roborock. La navigazione è gestita tramite il sistema LiDAR, sebbene non sia presente una stazione di svuotamento.

Xiaomi robot vacuum x10

Un’altra opzione interessante è lo Xiaomi Robot Vacuum X10, disponibile a 206,99 Euro. Questo robot offre una potenza di aspirazione di 4000 Pa e utilizza la tecnologia di mappatura LiDAR per una navigazione precisa, con supporto per la mappatura multipiano. Il dispositivo è fornito di una stazione di svuotamento automatico, che include un serbatoio 2-in-1 per acqua e polvere. Con una batteria da 5200 mAh, questo modello garantisce fino a 180 minuti di autonomia, rendendolo ideale per pulizie estese.

Ecovacs deebot n20 plus

Infine, tra le proposte più interessanti c’è l’ECOVACS DEEBOT N20 Plus, che si può acquistare a 298,99 Euro. Questo robot vanta una potenza di aspirazione di 8000 Pa e utilizza sensori LiDAR per una navigazione accurata. È dotato di una stazione di svuotamento, di una spazzola anti groviglio e offre un’autonomia fino a 300 minuti, permettendo di affrontare anche le pulizie più impegnative. Inoltre, il dispositivo è in grado di superare soglie alte fino a 2 cm, rendendolo versatile per diverse tipologie di ambienti.

Il mercato dei robot aspirapolvere è in continua evoluzione e questi modelli rappresentano alcune delle migliori scelte per chi desidera un aiuto nella pulizia domestica senza superare il budget di 300 Euro.