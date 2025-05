Quando si discute di OnePlus, è inevitabile menzionare le straordinarie performance dei suoi dispositivi mobili. Oltre a garantire prestazioni eccellenti, questi smartphone si distinguono anche per la qualità delle loro fotocamere. In questo articolo, esamineremo tre dei modelli più performanti del 2025, evidenziando le loro caratteristiche fotografiche.

Oneplus 13

Il primo modello che analizziamo è il OnePlus 13, considerato il top di gamma dell’azienda. Presenta un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è un 50 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.6, che permette di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. A questo si aggiunge un ultra-grandangolare da 50 MP, con apertura f/2.0 e un ampio campo visivo di 120°, utile per paesaggi e gruppi numerosi. Infine, il sistema include una fotocamera periscopica da 50 MP, ideale per scatti a distanza. La fotocamera frontale, con un sensore da 32 MP e apertura f/2.4, completa un pacchetto fotografico altamente competitivo. Attualmente, il OnePlus 13 è disponibile su Amazon al prezzo di 1.069€.

Oneplus 13r

Passiamo ora al OnePlus 13R, una variante più accessibile del modello precedente. Questo smartphone presenta un sistema fotografico con tre sensori posteriori: un sensore principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera periscopica da 50 MP con apertura f/2.0. La fotocamera anteriore, da 16 MP e apertura f/2.4, offre buone prestazioni per i selfie. Questo modello è acquistabile su Amazon a 589,99€.

Oneplus 12

Concludiamo la nostra rassegna con il OnePlus 12, il top di gamma della generazione precedente. Anche in questo caso, il dispositivo è equipaggiato con tre fotocamere posteriori. Il sensore principale è un 50 MP con un sensore Sony LYT808, accompagnato da un ultra-grandangolare da 48 MP con sensore Sony (IMX581) e una fotocamera periscopica da 64 MP con sensore OV64B. A completare l’arsenale fotografico, troviamo una selfie-cam da 32 MP con apertura f/2.4. Su Amazon, il OnePlus 12 è disponibile al prezzo di 729,99€.

Questi modelli dimostrano come OnePlus continui a offrire dispositivi di alta qualità, combinando prestazioni eccezionali e capacità fotografiche avanzate.