Se siete in cerca di dispositivi mobili in grado di offrire fotografie di alta qualità e video eccellenti, siete nel posto giusto. In questo articolo, esamineremo tre modelli di smartphone Redmi disponibili a prezzi accessibili, con un focus particolare sulle loro capacità fotografiche.

Redmi note 14 pro+

Il primo modello che analizziamo è il Redmi Note 14 Pro+, un dispositivo che si distingue per la sua avanzata tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 200 MP, con un’apertura di f/1.6, stabilizzazione ottica e supporto per il pixel-binning 16-in-1, che migliora notevolmente la qualità delle immagini. A questa si aggiungono un’ultra-grandangolare da 8 MP con sensore Sony IMX355 e un’apertura di f/2.2, e una macro da 2 MP con apertura di f/2.4. Per quanto riguarda i selfie, il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera frontale da 20 MP. Se desiderate approfondire le performance fotografiche e le altre caratteristiche di questo smartphone, potete consultare la nostra recensione del Redmi Note 14 Pro+. Attualmente, su Amazon, il prezzo è di 303€, con uno sconto attivo del 37%.

Redmi note 14 pro

Passiamo ora al Redmi Note 14 Pro, un modello leggermente meno potente rispetto al Pro+. Anche questo smartphone presenta tre fotocamere posteriori, con una principale da 200 MP e apertura di f/1.65, dotata di stabilizzazione ottica. La fotocamera ultra-grandangolare è sempre da 8 MP con apertura di f/2.2, affiancata da una macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, offre una risoluzione di 32 MP con apertura di f/2.2. Su Amazon, il prezzo di questo dispositivo è attualmente di 269,90€.

Redmi note 13 pro+

Concludiamo la nostra selezione con il Redmi Note 13 Pro+, il modello di punta della generazione precedente. Anche in questo caso, il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore, a partire da un sensore principale da 200 MP con apertura di f/1.7 e stabilizzazione ottica. L’ultra-grandangolare da 8 MP offre un campo visivo di 120° e un’apertura di f/2.2, mentre la macro da 2 MP ha un’apertura di f/2.4. Per i selfie, il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera frontale da 16 MP con apertura di f/2.5. Attualmente, su Amazon, il prezzo di questo smartphone è di 265,90€.

Questi modelli di smartphone Redmi offrono un’ottima combinazione di prestazioni fotografiche e prezzi competitivi, rendendoli scelte interessanti per gli appassionati di fotografia mobile.