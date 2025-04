Esplorando il panorama degli smartphone di Xiaomi, si può facilmente individuare l’opzione più vantaggiosa per chi desidera rimanere sotto la soglia dei 1000 Euro nel mese di aprile 2025.

Acquistabile al prezzo di 819 Euro, lo Xiaomi 15 5G nella configurazione con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione è disponibile per l’acquisto con consegna rapida e possibilità di reso secondo le politiche di Amazon. Questo dispositivo rappresenta uno degli ultimi modelli lanciati dalla nota azienda cinese, presentando caratteristiche tecniche di alto livello.

Caratteristiche del display e prestazioni

Il dispositivo è dotato di un display da 6,36 pollici con una risoluzione di 2760×1200 pixel, capace di raggiungere una luminosità massima di 3200 nit. La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura una fluidità eccellente durante la visualizzazione di contenuti multimediali. Sotto la scocca, il potente processore Snapdragon 8 Elite lavora in sinergia con i 12GB di RAM, offrendo prestazioni reattive e veloci, ideali per un utilizzo intensivo e per il gaming.

Comparto fotografico e batteria

Per quanto concerne la fotografia, lo Xiaomi 15 5G è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, e una lente ultra grandangolare anch’essa da 50MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 32 megapixel, garantendo scatti di alta qualità per i momenti da condividere. La batteria, con una capacità di 5240 mAh, supporta la ricarica rapida fino a 90W e la ricarica wireless a 50W, promettendo fino a 25 ore di riproduzione video secondo le specifiche fornite dal produttore.

In questo contesto, lo Xiaomi 15 5G si posiziona come una scelta solida per chi cerca un dispositivo potente e versatile, senza superare il budget stabilito.