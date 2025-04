Meta sta ampliando le funzionalità degli utenti in possesso dei suoi Ray-Ban Meta, occhiali smart che stanno guadagnando popolarità mese dopo mese. La novità più significativa è l’introduzione della funzione di traduzione live, disponibile per tutti i possessori degli occhiali, anche in Italia. Per attivare questa funzione, è sufficiente pronunciare “Hey Meta, start live translation”. Questo permette di ricevere traduzioni in tempo reale da lingue come inglese, spagnolo, italiano e francese nella lingua preferita dall’utente, simile al famoso Babel Fish de La Guida Galattica per Autostoppisti.

Coloro che hanno già scaricato le lingue necessarie prima dell’aggiornamento potranno utilizzare la traduzione senza necessità di connessione a internet. Gli utenti che non lo hanno fatto dovranno procedere con il download. Meta ha dichiarato che gli occhiali sono capaci di tradurre anche testi visivi, come quelli presenti su cartelli stradali o nei menù, rendendo la vita più semplice per chi si trova all’estero.

Nuove funzionalità e aggiornamenti

Con l’ultimo aggiornamento, Meta ha introdotto la possibilità di gestire i messaggi privati, le foto e le chiamate audio e video su Instagram direttamente attraverso i Ray-Ban Meta. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella connettività e nell’integrazione sociale degli occhiali smart. Gli utenti possono ora rimanere connessi con i propri contatti senza dover utilizzare un dispositivo separato, rendendo l’esperienza più fluida e immediata.

In aggiunta alle nuove funzionalità, Meta ha anche annunciato l’arrivo di nuove combinazioni di lenti e colori per il modello Skyper. Tra le opzioni disponibili ci sono le lenti Transition Shappire montate su un telaio Shiny Chalky Gray e le lenti G15 Green o Clear su un telaio Shiny Black. Queste nuove varianti offrono agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente i propri occhiali, adattandoli al proprio stile personale.

La crescente popolarità dei Ray-Ban Meta è testimoniata dalla continua espansione delle funzionalità offerte, che si allineano alle esigenze di un pubblico sempre più connesso e tecnologico. Con l’integrazione di strumenti come la traduzione live e la gestione dei social media, Meta sta ridefinendo il concetto di occhiali smart, trasformandoli in un accessorio indispensabile per la vita quotidiana nel 2025.