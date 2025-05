Se siete tra coloro che portano il proprio smartphone in cantiere o che vivono avventure tra sport estremi e quotidianità, è probabile che abbiate preso in considerazione l’acquisto di un telefono robusto. Questi dispositivi, noti come rugged phone, sono progettati per resistere a condizioni avverse, come acqua, polvere e cadute accidentali. Nel 2025, vi presentiamo tre opzioni valide nel panorama degli smartphone corazzati, tutte caratterizzate da potenza e resistenza.

Blackview bv5300plus

Iniziamo con un modello di punta del settore degli smartphone rugged: il Blackview BV5300Plus. Questo dispositivo, disponibile attualmente su Amazon a un prezzo di circa 140€, si distingue per la sua potenza e resistenza. Le cornici sono rinforzate, mentre le certificazioni IP68 e IP69K lo rendono quasi indistruttibile, capace di affrontare anche notevoli sbalzi termici. Sotto la scocca, il telefono offre una RAM di 24GB e uno storage interno di 128GB, espandibile fino a 2TB, rendendolo adatto a chi necessita di prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione.

Oukitel wp32

Proseguendo, troviamo l’Oukitel WP32, un altro smartphone rugged molto apprezzato nel mercato attuale. Con un costo inferiore a 120€, questo dispositivo si presenta come un telefono praticamente indistruttibile, grazie a cornici spesse progettate per assorbire urti e danni. La certificazione IP69K garantisce resistenza a condizioni atmosferiche estreme. La RAM è di 12GB, mentre lo storage interno è di 128GB, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e capacità.

Doogee blade 20

Chiudiamo la nostra selezione con il Doogee Blade 20, uno dei modelli più interessanti del 2025. Questo smartphone è concepito per essere utilizzato in qualsiasi ambiente, sia lavorativo che domestico. Dotato di una batteria da 10.300 mAh, il Blade 20 è progettato per durare diversi giorni senza necessità di ricarica. Anche in questo caso, la certificazione IP69K lo rende resistente e pronto ad affrontare qualsiasi maltrattamento. La struttura robusta assicura che possa resistere a urti e cadute, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile.

Questi smartphone rugged rappresentano scelte eccellenti per chi ha bisogno di dispositivi in grado di resistere a condizioni difficili, senza compromettere le prestazioni.