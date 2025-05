Il dibattito sul possibile raggiungimento dell’Intelligenza Artificiale Generale (AGI) è attualmente al centro dell’attenzione nel settore tecnologico. Diverse figure di spicco, tra cui Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, esprimono preoccupazioni riguardo a questa evoluzione imminente. Hassabis ha descritto la possibilità di sviluppare un’intelligenza artificiale generale come “inevitabile” e ha avvertito che la società non è adeguatamente preparata per affrontare le implicazioni di tale progresso.

Intervista e previsioni sull’AGI

Nel corso di un’intervista rilasciata al Time, il 12 gennaio 2025, Hassabis ha rivelato che l’AGI potrebbe diventare realtà entro un periodo compreso tra cinque e dieci anni. Questa affermazione coincide con la dichiarazione di Sam Altman, CEO di OpenAI, il quale ha suggerito che l’AGI potrebbe essere sviluppata entro cinque anni. Tuttavia, Hassabis ha sollevato interrogativi critici sulla preparazione della società di fronte a un cambiamento così radicale.

Preoccupazioni sullo sviluppo dell’AGI

Il leader di DeepMind ha sottolineato che l’idea di raggiungere l’AGI lo preoccupa notevolmente. Ha evidenziato che, sebbene gli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale stiano crescendo in modo esponenziale, non esiste ancora un chiaro percorso verso la sostenibilità economica. “La situazione è come una distribuzione di probabilità,” ha dichiarato Hassabis, mettendo in guardia sulla necessità di una riflessione approfondita riguardo alla controllabilità di tali sistemi e all’accesso ad essi. È fondamentale garantire che lo sviluppo di queste tecnologie avvenga in modo sicuro e responsabile.

Attività di OpenAI e sfide future

Recentemente, il 10 gennaio 2025, Altman ha rivelato che OpenAI sta lavorando attivamente per costruire un AGI, suscitando un ulteriore entusiasmo attorno a questa tecnologia. La crescente attenzione verso l’AGI solleva interrogativi non solo sulle opportunità che essa potrebbe portare, ma anche sui rischi e le sfide che la società dovrà affrontare nel momento in cui diventerà una realtà concreta.