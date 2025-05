Nel panorama dei dispositivi indossabili, si profila una proposta innovativa frutto della sinergia tra Sam Altman, figura di spicco di OpenAI, e Jony Ive, celebre per il suo contributo al design di vari prodotti Apple. Questo progetto ambizioso prevede la creazione di un dispositivo da indossare al collo, simile per dimensioni a un iPod Shuffle, ma privo di schermo. La peculiarità di questo dispositivo risiede nell’interazione vocale, con l’intelligenza artificiale che avrà il compito di “percepire” l’ambiente circostante.

Dettagli sul dispositivo

Le indiscrezioni rivelano che il dispositivo avrà dimensioni leggermente superiori rispetto all’AI Pin di Humane e sarà dotato di microfoni e fotocamere progettati per contestualizzare i comandi vocali e rispondere in modo intelligente. L’intento principale è quello di ridurre la dipendenza dagli schermi, affidando all’intelligenza artificiale il compito di fungere da intermediario tra l’utente e il mondo digitale.

Collaborazione tra LoveFrom e OpenAI

LoveFrom, lo studio di design di Jony Ive, ha recentemente iniziato una collaborazione con OpenAI, assumendo la responsabilità dello stile e del design dei prodotti sviluppati da IO, la startup acquisita da OpenAI per un valore di 6,5 miliardi di dollari. Questa alleanza non solo fornisce risorse significative allo studio di Ive, ma gli conferisce anche un ruolo fondamentale nella definizione estetica dei futuri prodotti di OpenAI. Con un team composto da 55 membri, LoveFrom contribuirà attivamente allo sviluppo di questo nuovo ecosistema tecnologico.

Produzione e tempistiche

Per quanto riguarda la produzione, si prevede che l’avvio della produzione su larga scala avverrà entro il 2027. È importante notare che OpenAI ha manifestato l’intenzione di trasferire l’assemblaggio al di fuori della Cina, con il Vietnam come una delle opzioni più probabili, una decisione che rispecchia le attuali dinamiche geopolitiche.

Ambizioni di Sam Altman

Sam Altman ha dichiarato apertamente le sue ambizioni, mirando a distribuire cento milioni di dispositivi, il che potrebbe segnare un cambiamento radicale nell’interazione tra uomo e macchina. Si prevede un futuro ricco di trasformazioni per OpenAI, soprattutto in seguito a un significativo aumento degli abbonamenti, come evidenziato da recenti rapporti.

Prospettive future

Questo dispositivo sarà in grado di rivoluzionare il nostro rapporto con la tecnologia? La sfida è lanciata, mentre si attende di vedere quale direzione prenderà la collaborazione tra Sam Altman e Jony Ive.