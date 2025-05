Nelle ultime ore, si è discusso ampiamente delle novità che Apple introdurrà con iOS 19.4. Tuttavia, l’attenzione si sposta verso il futuro prossimo, rappresentato da iOS 19, il cui debutto è previsto durante la WWDC 2025, con il rilascio ufficiale sui dispositivi programmato per l’autunno.

Stando ai rumor circolati, iOS 19 porterà con sé l’implementazione dello Stage Manager anche su iPhone, noto come “Stage Manager 2.0”. Questa funzionalità mira a rivoluzionare l’esperienza utente e viene interpretata da molti come un segnale dell’arrivo, previsto per il 2026, di dispositivi pieghevoli a marchio Apple.

Le novità del multitasking

La novità più attesa riguarda il multitasking, un aspetto su cui Apple sta lavorando da anni. Attualmente, l’iPhone non offre un vero e proprio multitasking, e anche iPadOS, sebbene presenti funzioni per la gestione di più finestre, non soddisfa completamente le esigenze degli utenti.

Stage Manager 2.0 si propone di fornire un sistema più sofisticato, ideale per i futuri dispositivi pieghevoli attesi nel 2026. Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe sviluppando un iPhone Fold da 7,8 pollici e un iPad Fold da 18,8 pollici, progetti su cui l’azienda è al lavoro da tempo. L’obiettivo di Apple è quello di garantire un’esperienza di multitasking fluida, cruciale per i pieghevoli, dove la possibilità di gestire due finestre simultaneamente diventa fondamentale.

Attesa per la WWDC 2025

Le conferme ufficiali sulle nuove funzionalità e sui dettagli di iOS 19 arriveranno durante la WWDC 2025, in programma a giugno. Questo evento rappresenta un’importante occasione per Apple per presentare le sue innovazioni e rispondere alle aspettative degli utenti, che attendono con interesse l’evoluzione del sistema operativo e delle sue applicazioni.

Con un focus crescente sull’efficienza e sulla versatilità, Apple sembra puntare a rafforzare la propria posizione nel mercato degli smartphone e dei tablet, preparandosi a lanciare prodotti che potrebbero cambiare le dinamiche del settore.