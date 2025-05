Con l’approssimarsi del Galaxy Unpacked, si intensificano le voci riguardanti il nuovo Galaxy Z Fold 7, in particolare per quanto riguarda un’innovativa evoluzione del design. Tra le caratteristiche più intriganti, si evidenzia l’adozione di cornici così sottili da apparire quasi invisibili.

Informazioni sul display

Secondo informazioni recenti trapelate, il nuovo dispositivo pieghevole di Samsung potrebbe presentare un display con margini di soli 1 mm. Questa dimensione rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto ai precedenti modelli della serie, con una riduzione della larghezza delle cornici pari alla metà di quanto osservato finora. Tale cambiamento promette di migliorare notevolmente l’esperienza visiva, aumentando la superficie utile dello schermo senza alterare le dimensioni complessive del dispositivo.

Spessore e design

Un altro aspetto interessante riguarda lo spessore del Galaxy Z Fold 7, che potrebbe stabilire un nuovo record nel settore degli smartphone pieghevoli, puntando a un design estremamente sottile, mantenendo al contempo una robustezza strutturale. Sebbene non siano ancora disponibili immagini ufficiali o rendering considerati affidabili, le informazioni suggeriscono un cambiamento percepibile anche a colpo d’occhio, rendendo il Galaxy Z Fold 7 uno degli smartphone pieghevoli più all’avanguardia in termini di design. Rimane da capire se l’ottimizzazione del pannello sarà in grado di sostenere i cambiamenti strutturali, in particolare per quanto concerne la resistenza e il posizionamento di componenti come la fotocamera sotto il display.

Funzionalità della S-Pen

In questo contesto di innovazione estetica, Samsung sembra orientata a limitare alcune funzionalità della S-Pen, per favorire un design più elegante e compatto del dispositivo. Questa scelta potrebbe suscitare opinioni contrastanti tra gli utenti più esigenti.

Lancio previsto

Al momento, Samsung non ha fornito conferme ufficiali riguardo a queste voci, ma è previsto che il lancio del nuovo pieghevole avvenga durante l’estate, come tradizione. Se i rumor si rivelassero fondati, il Galaxy Z Fold 7 potrebbe non solo emergere per le sue specifiche tecniche, ma anche per un design raffinato e coinvolgente.