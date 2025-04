In Michigan, una scoperta straordinaria ha catturato l’attenzione di naturalisti e appassionati di fauna selvatica: un gufo delle nevi con piume di un insolito colore arancione. Questo rapace, immortalato dalla fotografa naturalista Julie Maggert nella contea di Huron, ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e curiosi, generando numerose ipotesi riguardo alla sua singolare colorazione.

Possibili spiegazioni sulla colorazione

Le spiegazioni più diffuse riguardano la possibilità che il gufo sia entrato in contatto con liquidi sbrinanti utilizzati nelle vicinanze dell’aeroporto locale. Scott Weidensaul, ricercatore di Project SNOWstorm, ha suggerito che alcune soluzioni antigelo possano avere tonalità rosso-arancio, in grado di colorare accidentalmente gli animali. Questa teoria ha trovato un certo consenso tra gli esperti, che vedono nel contesto ambientale un fattore chiave per comprendere l’anomalia.

Ipotesi alternative sulla mutazione

Tuttavia, non mancano opinioni contrastanti. Alcuni studiosi ipotizzano che la colorazione arancione possa derivare da una mutazione genetica o da una condizione ereditata, causata da sostanze tossiche a cui la madre del gufo potrebbe essere stata esposta durante la gravidanza. Il biologo Kevin McGraw ha avanzato l’ipotesi che la pigmentazione possa essere il risultato dell’attivazione del pigmento feomelanina, attivata da fattori ambientali come pesticidi o metalli pesanti. Inoltre, con un tocco di ironia, è stato ricordato che in passato alcuni uccelli hanno cambiato colore dopo essere stati esposti a spezie come il curry.

Il mistero rimane irrisolto

Senza un esame diretto, il mistero rimane irrisolto. Le autorità del Michigan sono a conoscenza della presenza di questo gufo dal mese di gennaio, ma non hanno in programma di catturarlo. Questa decisione ha suscitato ulteriori discussioni tra gli esperti, desiderosi di osservare questo esemplare unico nel suo habitat naturale. Nonostante il mistero, il gufo delle nevi continua a destare interesse, portando a riflessioni sulla biodiversità e sull’impatto dell’uomo sull’ambiente.