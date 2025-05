Sebbene le recenti speculazioni si siano concentrate principalmente sulla gamma di iPhone 17, attesa per il 2025, i laboratori di Apple sono già proiettati verso il futuro con piani a lungo termine. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha rivelato alcune interessanti anticipazioni sui progetti dell’azienda.

Per il ventesimo anniversario del lancio dell’iPhone, previsto nel 2027, Apple intende presentare un dispositivo che segnerà una svolta significativa nel design del suo smartphone. Secondo Gurman, Tim Cook e il suo team potrebbero rivelare un redesign audace, il più innovativo degli ultimi dieci anni.

Un design rivoluzionario

Il dispositivo celebrativo, la cui denominazione ufficiale è ancora sconosciuta, potrebbe presentare un vero schermo edge-to-edge. Questa innovazione comporterebbe l’eliminazione delle cornici e l’integrazione del FaceID e della fotocamera frontale direttamente sotto il display. Apple ha inseguito questa ambizione per anni, rispondendo così a una richiesta crescente da parte degli utenti di un’esperienza più immersiva. Tuttavia, il percorso verso questo obiettivo non è stato privo di ostacoli, e le recenti indiscrezioni offrono una speranza per un futuro più luminoso.

Produzione e complessità

Il modello del 2027 è descritto come “estremamente complesso” da realizzare. Per questa ragione, la produzione sarà esclusivamente affidata alla Cina, paese che attualmente dispone delle tecnologie necessarie per sviluppare i componenti richiesti. Sebbene Apple stia diversificando la sua produzione spostando parte della produzione in India per ridurre i costi e i dazi, i modelli di punta continueranno a essere realizzati in Cina.

Aspettative e sfide future

Analizzando ulteriormente le informazioni trapelate, Gurman ha sottolineato che l’iPhone del 2027 potrebbe apparire come “un unico foglio di vetro”, senza interruzioni visive. L’intento è quello di richiamare il design minimalista del primo iPhone del 2007, ma con un approccio futuristico. È probabile che questo cambiamento comporti un aumento dei costi, ma Apple sta anche considerando di autoprodurre i propri modem per limitare la dipendenza da fornitori esterni. Nei prossimi mesi, ulteriori dettagli potrebbero emergere, offrendo un quadro più chiaro delle ambizioni di Apple per il futuro del suo smartphone.