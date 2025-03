A quasi un anno dall’ultimo video di Atlas, il robot di Boston Dynamics, la società americana ha rilasciato un nuovo filmato che mette in evidenza l’agilità dell’automa. Questo nuovo video, apparso il 5 marzo 2025, mostra Atlas in azioni che spaziano dalla camminata a movimenti più complessi, culminando in una sorprendente break dance.

Le capacità di Atlas

Nel filmato, è evidente come Atlas abbia affinato le proprie capacità di ginnastica artistica, dimostrando una notevole sicurezza nei suoi movimenti. Boston Dynamics ha spiegato che le varie performance del robot sono state sviluppate attraverso un processo di apprendimento per rinforzo, supportato da tecniche di motion capture e animazioni. La rapidità con cui si stanno verificando questi miglioramenti ha suscitato interesse e stupore nel settore, con esperti che prevedono che, in un futuro non troppo lontano, i robot potrebbero superare gli esseri umani in abilità di danza e acrobazie.

Tempistica e collaborazioni

La tempistica della pubblicazione del video non è casuale, poiché coincide con l’annuncio del robot umanoide di NVIDIA durante la GTC 2025. La società californiana, con sede a Santa Clara, è uno dei partner di Boston Dynamics, che sta integrando l’intelligenza artificiale nei propri robot per permettere loro di eseguire compiti sempre più complessi.

Innovazioni tecnologiche

In un comunicato, Boston Dynamics ha rivelato di utilizzare la piattaforma Jetson Thor di NVIDIA per eseguire “modelli di intelligenza artificiale complessi e multimodali che si integrano perfettamente con i controller di movimento e manipolazione”. Questa sinergia tra le due aziende promette di spingere i confini della robotica e dell’intelligenza artificiale, aprendo la strada a nuove applicazioni e funzionalità per i robot del futuro.