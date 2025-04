Se siete alla ricerca di un processore potente per il vostro nuovo computer, un’ottima opportunità si presenta attualmente su Amazon. Il AMD Ryzen 7 9700X è disponibile a un prezzo scontato, rendendolo un’opzione interessante per chi desidera potenziare le proprie prestazioni informatiche.

Il processore AMD Ryzen 7 9700X è attualmente in promozione su Amazon, dove è venduto e spedito direttamente dal noto e-commerce. Questo modello, che presenta un sconto del 10% rispetto al prezzo medio di 349 euro, è ora acquistabile per soli 315 euro. La disponibilità è immediata, ma i pezzi in offerta sono limitati, quindi è consigliabile affrettarsi.

Caratteristiche tecniche del processore

Il AMD Ryzen 7 9700X è progettato per computer desktop e utilizza un socket AM5. Tra le sue specifiche principali, spiccano gli 8 core e 16 thread, che garantiscono elevate prestazioni multitasking. Il processore ha un TDP di 65W e una cache di 40MB, elementi che contribuiscono a un funzionamento efficiente e veloce. Inoltre, grazie alla tecnologia di boost, la frequenza può raggiungere un massimo di 5,5 GHz, offrendo così potenza sufficiente per gestire anche i carichi di lavoro più intensivi. È importante notare che l’offerta attuale non include il dissipatore.

Opportunità per studenti

Se siete studenti, c’è un’altra opportunità da non perdere. Amazon offre una promozione speciale per gli studenti attraverso il programma Amazon Prime Student, che consente di usufruire di tre mesi gratuiti di abbonamento. Questo include vantaggi come spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, poiché rappresenta un modo eccellente per risparmiare e ottenere accesso a una vasta gamma di contenuti e servizi.

Per maggiori dettagli sul AMD Ryzen 7 9700X, è possibile visitare la pagina ufficiale di Amazon, dove sono disponibili informazioni complete e aggiornate sul prodotto.