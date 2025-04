Se siete alla ricerca di un processore di alta qualità per il vostro computer da gaming, non potete perdere l’ottima offerta disponibile su Amazon per un prodotto di punta firmato AMD.

Attualmente, il AMD Ryzen 9 5900 XT è in promozione, venduto e spedito direttamente da Amazon. Con uno sconto del 7% rispetto al prezzo medio di 299 euro, il processore è disponibile a soli 276 euro, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Caratteristiche del processore AMD Ryzen 9 5900 xt

Il AMD Ryzen 9 5900 XT è un processore progettato per PC Desktop, dotato di una potente architettura che include 16 core e 32 thread. Questa CPU è compatibile con il Socket AM4 e presenta un TDP di 105W, il che la rende adatta anche per configurazioni di alto livello. Tra le sue specifiche, spiccano i 72MB di cache e la capacità di raggiungere una frequenza massima di 4,8 GHz grazie alla tecnologia di boost. È importante notare che questo modello non è fornito di un sistema di dissipazione, pertanto non include una ventola nella confezione, il che potrebbe richiedere un’attenzione particolare nella scelta del sistema di raffreddamento.

Offerta per studenti e vantaggi di Amazon prime

