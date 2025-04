Il caso noto come Signalgate ha suscitato un ampio dibattito riguardo l’efficacia dei protocolli di sicurezza della Casa Bianca. Recentemente, il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, è stato inaspettatamente incluso in una chat su Signal in cui venivano discussi piani di attacco militare in Yemen. L’incidente è stato attribuito a un errore di Mike Waltz, Consigliere per la Sicurezza Nazionale, che ha aggiunto Goldberg alla conversazione in modo accidentale.

Errore di comunicazione e malfunzionamento

Secondo un rapporto pubblicato dal The Guardian, la causa dell’errore non sarebbe da ricondurre a una semplice incompetenza umana, ma piuttosto a un malfunzionamento dell’iPhone di Waltz. Il dispositivo, infatti, avrebbe suggerito un numero di telefono aggiornato che Waltz credeva appartenesse a Brian Hughes, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale (NSC). In realtà, il numero suggerito dall’iPhone era proprio quello di Goldberg.

Contatti errati e comunicazioni

Waltz aveva ottenuto le informazioni di contatto di Goldberg in seguito a una critica inviata da The Atlantic all’ufficio della campagna elettorale di Donald Trump, riguardo alle posizioni del presidente nei confronti dei membri delle forze armate. L’email di Goldberg era stata inoltrata a Hughes, ma Waltz non aveva mai avuto contatti diretti con il direttore di The Atlantic, e il suo numero era stato erroneamente salvato tra i contatti di Hughes.

Conferma della Casa Bianca

La Casa Bianca ha confermato quanto accaduto, chiarendo che è stato effettivamente l’iPhone di Waltz a suggerire l’aggiunta del numero di Goldberg, scambiandolo per quello di Hughes. Questo errore ha portato a una situazione imbarazzante, in cui Waltz, cercando di aggiungere il portavoce del NSC alla chat di gruppo, si è trovato a includere un direttore di una testata giornalistica nel dibattito su questioni di sicurezza nazionale.

Riflessioni sulla tecnologia e sicurezza

L’incidente ha acceso una riflessione sull’affidabilità delle tecnologie attuali, specialmente nei contesti sensibili come quello della sicurezza nazionale. In un’epoca in cui le comunicazioni digitali sono sempre più integrate nella gestione delle informazioni riservate, l’errore umano, amplificato dalla tecnologia, può avere conseguenze inaspettate e significative.