Un appartamento ampio richiede soluzioni adeguate per garantire una connessione wireless efficace in ogni angolo. In questo contesto, il sistema mesh in offerta su Amazon si presenta come una risposta ideale per chi cerca prestazioni elevate e copertura estesa.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il prodotto in promozione è l’Amazon eero Max 7, disponibile nella versione con due unità. Attualmente, grazie alle offerte primaverili, è possibile acquistarlo con uno sconto del 32%, riducendo il prezzo da 1.403 euro a soli 949 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la propria rete domestica.

Caratteristiche tecniche del sistema

Il pacchetto include due satelliti che supportano la tecnologia WiFi 7 e sono dotati di porte Ethernet in grado di gestire fino a 10 Gbps. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per chi ha accesso alla fibra ottica ultraveloce, garantendo così una velocità di connessione ottimale. Un aspetto distintivo di questi dispositivi è la loro capacità di coprire un raggio di 464 m² per ciascun satellite, assicurando una connessione stabile anche in spazi ampi.

Vantaggi esclusivi di Amazon Prime

Per chi non fosse ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile approfittare di una prova gratuita di 30 giorni. Gli studenti possono usufruire di 3 mesi di Prime senza costi, accedendo a vantaggi esclusivi come spedizioni rapide e gratuite, oltre a contenuti di intrattenimento su Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, sono disponibili promozioni come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Per ulteriori dettagli sull’Amazon eero Max 7, è consigliabile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon, dove si possono trovare informazioni complete e aggiornamenti sulle offerte disponibili.