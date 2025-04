Lo Sparkford Inn, una storica locanda situata nel cuore del Somerset, risale al Medioevo e oggi funge da accogliente pub. Tuttavia, le sue stanze sono avvolte da un alone di mistero, alimentato da voci che narrano di presenze inquietanti. Tra le storie più inquietanti, emerge quella di un bambino fantasma, descritto con vestiti bruciati e un volto segnato da ustioni, avvistato più volte mentre corre tra il bar e la sala biliardo.

Indagine dei somerset paranormal investigators

La curiosità ha spinto i membri dei Somerset Paranormal Investigators (SPI UK) a intraprendere un’indagine approfondita. Equipaggiati con strumenti di alta tecnologia e un metodo rigoroso, i ricercatori hanno installato telecamere termiche, rilevatori elettromagnetici e sensori di movimento, oltre a giocattoli per cercare di attrarre l’anima del bambino. Donna Lalla, una delle investigatrici, ha commentato: “Con i bambini si parla come se fossero vivi”. Tuttavia, nonostante le loro aspettative, nessun giocattolo si è mosso e il silenzio è rimasto inalterato.

Presenza misteriosa nella stanza numero 6

Un’altra area di interesse è la stanza numero 6, che sembra ospitare la presenza di una donna misteriosa. Durante l’indagine, attraverso un dispositivo noto come “spirit box”, i membri del team hanno captato un sussurro. Sebbene l’audio fosse debole, ha suscitato un notevole interesse tra gli investigatori, alimentando ulteriormente il mistero.

Scetticismo e fenomeni inspiegabili

Dall’altra parte, gli scettici, come il noto psicologo Christopher French, avvertono che tali fenomeni potrebbero essere spiegati da interferenze o suggestioni. Nonostante ciò, gli eventi inspiegabili continuano a verificarsi, come una palla da biliardo che si muove senza apparente motivo e una bottiglia di vodka che cade da sola. Il team di SPI UK è convinto che non si tratti semplicemente di coincidenze, e continua a monitorare la situazione con grande attenzione.

Il fascino per il paranormale

La questione dei fantasmi ha suscitato un ampio dibattito, e la scienza ha cercato di sfatare il mito delle apparizioni. Numerosi studi hanno cercato di fornire spiegazioni razionali a fenomeni che un tempo erano considerati inspiegabili. Nonostante le scoperte scientifiche, il fascino per il paranormale persiste, e la storia dello Sparkford Inn continua a catturare l’attenzione di curiosi e appassionati di misteri.