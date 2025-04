Mentre si discute del possibile arrivo di un’app nativa di Instagram per iPad, emerge un rumor intrigante che riguarda il social network fondato da Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato, Instagram sarebbe pronto a introdurre una nuova funzionalità che potrebbe rivoluzionare le modalità di monetizzazione per i creator.

Recentemente, l’account Instagram Design ha pubblicato un reel bloccato da un codice, come notato da TechCrunch. Questo video include suggerimenti per ricordare o indovinare il codice. Una volta inserita la password corretta, appare un banner animato con la scritta “Coming Soon”, il che lascia presagire un annuncio imminente riguardante questa nuova funzione.

Nuove opportunità per i creator

Questa nuova funzionalità potrebbe consentire ai creator e agli influencer di pubblicare Reel accessibili solo a coloro che possiedono il codice. Ad esempio, i gestori dei profili potrebbero condividere il codice attraverso le storie, permettendo così l’accesso esclusivo ai follower più attenti e premiando la loro fedeltà. Secondo TechCrunch, anche i brand potrebbero sfruttare questo sistema per presentare nuovi prodotti o offrire codici sconto esclusivi ai loro follower, incentivando ulteriormente l’interazione e la fidelizzazione.

Funzionalità esistenti e differenze

Attualmente, Instagram offre già una funzionalità che permette agli utenti di condividere Storie nascoste da sbloccare tramite messaggi privati. Tuttavia, il nuovo sistema non richiederebbe alcuna interazione diretta con i profili, offrendo un modo più semplice e immediato per accedere a contenuti esclusivi.

Tempistiche e attese

Al momento, non ci sono indicazioni sulla data di lancio di questa funzione. Attendiamo ancora il rilascio delle liste amici, che consentiranno di condividere le storie solo con determinati utenti. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e aggiornamenti riguardo a queste novità che potrebbero cambiare il modo in cui i creator interagiscono con il loro pubblico su Instagram.