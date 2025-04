A pochi giorni dalla diffusione della terza beta di iOS 18.5, il 5 maggio 2025, si torna a parlare della data di lancio del quinto aggiornamento principale di iOS 18. Questo aggiornamento è atteso come il penultimo prima dell’arrivo di iOS 19, previsto per l’autunno di quest’anno.

Novità e funzionalità dell’aggiornamento

Nelle prime versioni beta, non sono state riscontrate significative novità in termini di funzionalità. Si prevede pertanto che questo aggiornamento si configuri come un update minore, focalizzato principalmente sulla risoluzione di bug segnalati dagli utenti.

Storico degli aggiornamenti x.5

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti x.5 per iPhone hanno seguito una tabella di marcia ben definita. Ecco le date di rilascio degli aggiornamenti precedenti:

iOS 17.5 – 13 maggio 2025

iOS 16.5 – 18 maggio 2024

iOS 15.5 – 16 maggio 2023

iOS 14.5 – 26 aprile 2022

iOS 13.5 – 20 maggio 2021

Tempistiche di rilascio attese

Considerando queste tempistiche, risulta improbabile un lancio anticipato ad aprile 2025. Le attese indicano che iOS 18.5 potrebbe essere rilasciato nella seconda metà di maggio 2025, probabilmente prima della WWDC 2025, dove Apple presenterà il nuovo sistema operativo. Secondo le previsioni, iOS 18.5 potrebbe debuttare nella settimana del 12 maggio, ma non si può escludere un rilascio anche il 19 maggio 2025.

Rimanete aggiornati

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, poiché maggiori dettagli saranno disponibili solo con la pubblicazione della release candidate.