La questione dell’aggiornamento a iOS 18.5 era attesa da tempo, e ora gli utenti italiani possono finalmente scaricarlo sui loro iPhone compatibili. La nota azienda tecnologica Apple ha avviato il rollout dell’aggiornamento nella serata del 12 maggio 2025, dando così avvio a una nuova fase di miglioramenti per i propri dispositivi.

Per installare l’aggiornamento, gli utenti devono semplicemente accedere alle Impostazioni del loro iPhone, selezionare la voce Generali e controllare la sezione Aggiornamento software. È stato confermato che l’aggiornamento è disponibile anche per gli utenti italiani, che possono ora beneficiare delle nuove funzionalità introdotte.

Novità e funzionalità di iOS 18.5

Dalla pagina ufficiale di download, emerge che questo aggiornamento introduce il nuovo sfondo Armonia del Pride per la schermata di blocco, insieme a una serie di miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza per gli iPhone. Tra le novità, si segnala l’aggiunta di notifiche che permettono ai genitori di monitorare l’uso della password relativa alla funzione Tempo di utilizzo sui dispositivi dei propri figli. Un’altra novità interessante riguarda l’introduzione dei messaggi via satellite per gli utenti di T-Mobile sulla serie iPhone 13. Sebbene non si tratti di cambiamenti rivoluzionari, è importante notare che il precedente aggiornamento, iOS 18.4, aveva già introdotto Apple Intelligence in Italia, rendendo questo nuovo aggiornamento un po’ più contenuto in termini di novità.

Prospettive future e altri aggiornamenti

Attualmente, l’attenzione si sposta verso l’edizione 2025 della WWDC e le aspettative per iOS 19. Tuttavia, per gli utenti Apple è consigliabile effettuare un controllo generale degli aggiornamenti, poiché sono stati rilasciati anche gli aggiornamenti per iPadOS, macOS e watchOS. Questi aggiornamenti possono apportare miglioramenti significativi e risolvere eventuali problemi di sicurezza, rendendo i dispositivi più funzionali e sicuri.

In questo scenario, gli utenti Apple sono incoraggiati a rimanere aggiornati sulle ultime novità e a sfruttare al meglio le funzionalità offerte dagli aggiornamenti, in attesa delle prossime innovazioni che verranno presentate durante la WWDC 2025.