Un venditore attivo su eBay offre l’opportunità di acquistare il l’iPhone 16 Pro da 128 gigabyte a un prezzo decisamente competitivo, specificamente nella variante con scocca Black Titanium. Questo negozio online consente un risparmio di ben 180 Euro rispetto al prezzo di listino dello smartphone, rendendo l’offerta particolarmente allettante per i consumatori.

Prezzo e condizioni di vendita

Attualmente, l’iPhone 16 Pro da 128 gigabyte è in vendita al prezzo di 1059 Euro. La consegna è prevista entro due giorni dall’acquisto, e il cliente ha anche la possibilità di pagare in tre rate da 353 Euro ciascuna tramite Klarna. Il venditore, Vidoelettronica, vanta un impressionante punteggio di feedback positivo pari al 98,4%, basato su oltre 42.000 recensioni, a conferma della sua affidabilità. È importante notare che, sebbene il reso possa essere effettuato entro 60 giorni, le spese di spedizione per il ritorno del prodotto sono a carico dell’acquirente. Per chi fosse interessato, è possibile accedere all’offerta immediatamente.

Metodi di pagamento disponibili

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, il venditore accetta diverse opzioni tra cui PayPal, Google Pay, oltre alle carte di credito Visa e Mastercard, garantendo così una transazione sicura e comoda per tutti i clienti.