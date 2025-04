Mentre proseguono i lavori sul nuovo modello di smartphone pieghevole, Apple si sta focalizzando sulla serie iPhone 17, attesa nei negozi per il prossimo autunno del 2025. Questo nuovo dispositivo porterà con sé significative modifiche al design, in particolare nella parte posteriore, dove verrà introdotta la nuova Camera Bar.

Indiscrezioni sul design di iPhone 17

Le indiscrezioni fino a questo momento suggerivano una finitura bicolore per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Tuttavia, un recente rapporto ha messo in discussione tali affermazioni, rivelando che l’azienda non ha intenzione di implementare queste novità.

Rivelazioni di Mark Gurman

A rivelare queste informazioni è stato il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter settimanale intitolata Power On. Gurman ha osservato che “alcune immagini online mostrano persino un design bicolore, con un blocco della fotocamera nero e scuro sopra la scocca argentata dell’iPhone. Questi, come molti rendering pubblicati su internet, non sono una rappresentazione accurata di ciò che vedremo”.

Dichiarazioni su iPhone 17 Pro

Secondo le dichiarazioni di Gurman, “l’iPhone 17 Pro non avrà un retro con scocca bicolore. L’area della fotocamera sarà dello stesso colore del resto del dispositivo”. Questa scelta sembra riflettere una strategia ben definita da parte di Apple: i cambiamenti di design saranno graduali e non bruschi, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza. Di conseguenza, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max si distingueranno dai modelli precedenti, senza però rappresentare un cambiamento radicale nel design.

Possibili test interni e rumor

È possibile che Apple abbia testato internamente la nuova finitura posteriore bicolore, per poi decidere di tornare sui propri passi, optando per una Camera Bar con sfondo dello stesso colore della scocca. È opportuno ricordare che i rumor devono sempre essere presi con cautela, poiché in passato si sono dimostrati soggetti a modifiche e correzioni.

Attesa per ulteriori dettagli

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, gli appassionati di tecnologia e i fan della casa di Cupertino possono continuare a seguire gli sviluppi riguardanti i nuovi modelli di iPhone, pronti a rivoluzionare il mercato degli smartphone nel 2025.