Negli ultimi giorni, il mondo della tecnologia è stato scosso da numerose notizie e indiscrezioni riguardanti gli iPhone 17. Un particolare rumor, diffuso dal noto leaker Majin Bu sul suo profilo ufficiale su X, ha catturato l’attenzione degli appassionati, focalizzandosi sulle colorazioni che Apple potrebbe offrire per l’attesissimo iPhone 17 Pro e Pro Max.

Nuove colorazioni per i modelli di alta gamma

Secondo le informazioni trapelate, i due modelli di alta gamma saranno disponibili in una nuova e inedita colorazione denominata Sky Blue. Questa tonalità, fino ad ora mai vista, potrebbe rappresentare una novità significativa per il colosso di Cupertino. È interessante notare che Apple ha recentemente lanciato il MacBook Air M4 in questa stessa colorazione, suggerendo che Sky Blue potrebbe diventare un tema comune per la nuova generazione di dispositivi Apple.

Rivelazioni sui prototipi di iPhone 17 Pro

Il leaker ha rivelato che “fonti vicine alla catena di fornitura confermano che sono stati creati diversi prototipi di iPhone 17 Pro in vari colori, con Sky Blue attualmente in pole position. Nei prototipi, questa colorazione appare ancora più sorprendente dell’amato Sierra Blue dell’iPhone 13 Pro, grazie a una luminosità e una raffinatezza che lo rendono irresistibile. A meno che Apple non decida di cambiare idea all’ultimo momento, sarà la protagonista dell’evento di lancio previsto per settembre 2025.” Tuttavia, il leaker ha anche sottolineato che al momento non è chiaro quale colorazione andrà a sostituire questa nuova finitura.

Un passo inedito per Apple

Per Apple, si tratterebbe di un passo inedito, poiché fino ad oggi non ha mai rilasciato lo stesso colore per un Mac e un iPhone nello stesso anno. Questo potrebbe segnare un cambiamento nella strategia di marketing dell’azienda, puntando a creare una maggiore coerenza estetica tra i suoi prodotti.

Attesa per ulteriori dettagli ufficiali

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, gli appassionati di tecnologia e i fan di Apple continuano a seguire con interesse l’evoluzione di questi rumor, pronti a scoprire le sorprese che il gigante tecnologico ha in serbo per il suo pubblico.