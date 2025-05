La recente diffusione di iOS 18.5 ha sollevato una serie di problematiche tra gli utenti di dispositivi Apple. Secondo diverse segnalazioni, l’aggiornamento avrebbe generato un bug che, in specifiche situazioni, impedirebbe al touchscreen degli iPhone di funzionare correttamente.

Problemi segnalati dagli utenti

Numerosi utenti hanno riportato esperienze frustranti, evidenziando che, ad esempio, il tentativo di chiudere un’app toccando la “X” non produce alcun risultato, un problema che colpisce anche i modelli più recenti, come l’iPhone 15 Pro Max. Oltre a questo, i reclami includono surriscaldamenti, prestazioni rallentate, icone scomparse e variazioni della durata della batteria. Questo ultimo punto è sempre oggetto di discussione dopo ogni aggiornamento; alcuni utenti segnalano un incremento dell’autonomia, mentre altri notano un calo. Apple, attraverso il proprio pannello informativo, ha avvertito che nei giorni immediatamente successivi all’installazione, i dispositivi eseguono operazioni in background che possono influenzare la durata della batteria.

Aggiornamenti futuri

In considerazione della quantità di problemi segnalati, è possibile che Apple decida di rilasciare un aggiornamento correttivo, denominato iOS 18.5.1, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa eventualità.

Prospettive per il futuro

Nel frattempo, in vista del keynote di apertura della WWDC 2025, previsto per il 9 Giugno 2025, Apple sarebbe attivamente impegnata nello sviluppo della prima beta di iOS 19, che potrebbe essere resa disponibile subito dopo l’evento. Tuttavia, gli esperti consigliano di evitare l’installazione delle prime versioni beta, in quanto potrebbero presentare instabilità e problemi di funzionamento.