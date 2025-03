L’attenzione sulla lotta alla pirateria continua a crescere, con nuove dichiarazioni significative da parte di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, De Siervo ha delineato le strategie future della lega per affrontare questo problema, sottolineando l’importanza di misure concrete.

Misure contro la pirateria

Nel corso dell’intervista, De Siervo ha affermato: “Abbiamo già fatto molto nella lotta alla pirateria, ora attendiamo che la Guardia di Finanza commini le multe da 5.000 euro agli utenti finali del pezzotto per dimostrare che chi sbaglia paga”. Queste parole evidenziano la determinazione della Lega Serie A nel combattere la pirateria, un fenomeno che ha un impatto significativo sui diritti d’autore e sulle entrate del campionato. L’approccio della lega si concentra non solo sulla repressione, ma anche sulla sensibilizzazione degli utenti riguardo le conseguenze legali dell’uso di servizi non autorizzati.

Innovazione e coinvolgimento del pubblico

De Siervo ha inoltre discusso delle iniziative che la Lega Serie A intende implementare per rendere il campionato più attraente. “Abbiamo investito nel centro di produzione di Lissone, siamo una lega all’avanguardia. I primi ad aver introdotto il VAR, la Goal line technology, il Saot, il fuorigioco semi-automatico”. Questi investimenti sono parte di una strategia più ampia per modernizzare la fruizione del calcio, tenendo conto delle diverse modalità di consumo dei contenuti da parte delle nuove generazioni di tifosi.

La Lega Serie A conta attualmente 40 milioni di follower sui social media e si impegna a fornire contenuti in otto lingue diverse. De Siervo ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle diverse preferenze dei tifosi: “Abbiamo l’obbligo di inseguire i tifosi sulle varie piattaforme: siamo solo a metà del percorso, cerchiamo di offrire un prodotto che sia il più sexy possibile”. Questo approccio mira a coinvolgere non solo i Millennials, ma anche la Generazione Z, ampliando così il pubblico e la base di sostenitori del campionato.

L’attenzione della Lega Serie A sulla modernizzazione e sull’innovazione si riflette nella volontà di esplorare nuovi segmenti di mercato e di rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione. Le prossime mosse della lega saranno cruciali per mantenere la competitività del campionato e attrarre nuovi spettatori.