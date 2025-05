Numerosi utenti hanno segnalato problemi con Windows 11, specialmente dopo l’installazione di aggiornamenti forniti da Microsoft. Recentemente, è emersa una notizia sorprendente riguardante un brano musicale che ha avuto impatti inaspettati sui computer.

Un aneddoto curioso di Microsoft

Nel 2022, l’ingegnere di Microsoft Raymond Chen ha condiviso una curiosa aneddoto: la famosa canzone “Rhythm Nation” di Janet Jackson sembrava causare il crash dei computer. Non solo i dispositivi con Windows 10 e Windows 11 subivano malfunzionamenti, ma anche gli hard disk da 2,5 pollici a 5400 giri/min dei laptop erano vulnerabili. Questo accadeva perché alcune frequenze sonore della canzone coincidevano con le frequenze di risonanza degli hard disk, causando il loro blocco.

Frequenze e malfunzionamenti

Sebbene nel racconto non siano state rivelate le frequenze specifiche coinvolte, alcuni ricercatori hanno identificato che i dischi rigidi vibrano in un range che va da 0 a 5000 Hz, con picchi a 12,5, 87,5, 1.100, 1.450, 1.700 e 1.850 Hz. È probabile che alcune di queste frequenze siano state in grado di innescare una risonanza dannosa, portando all’interruzione del funzionamento dei dispositivi.

Catalogazione dell’exploit

Questo strano fenomeno ha portato alla catalogazione della canzone come un exploit ufficiale da parte del MITRE, che le ha assegnato l’ID CVE-2022-38392. Si tratta di un evento curioso, che trasforma l’ascolto di Rhythm Nation in una potenziale minaccia informatica, sebbene si tratti di una peculiarità piuttosto divertente.

Risoluzione del problema da parte di Microsoft

È importante notare che Microsoft ha già risolto il problema, e la maggior parte dei computer e dei laptop attualmente in commercio utilizza unità SSD anziché hard disk meccanici, riducendo così il rischio di malfunzionamenti legati a questo fenomeno.

Ripercussioni hardware significative

Il racconto di Chen evidenzia come dettagli tecnici, che possono sembrare irrilevanti, possano avere ripercussioni significative a livello hardware.

Test di una soluzione definitiva

In un contesto di problematiche legate ai crash, è emerso anche che Microsoft sta attualmente testando una soluzione definitiva per i crash all’avvio di Windows 11, un passo importante per migliorare l’affidabilità del sistema operativo.