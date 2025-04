Il fondatore di Amazon e Blue Origin, Jeff Bezos, ha in programma un’importante partecipazione in Italia nel 2025. Oltre a godere di una breve pausa nel nostro Paese, Bezos sarà uno degli speaker all’Italian Tech Week 2025, un evento di rilevanza internazionale dedicato all’innovazione tecnologica.

Dettagli sull’Italian tech week 2025

L’Italian Tech Week si svolgerà a Torino dall’1 al 3 ottobre 2025. Questo evento annuale si distingue per la presenza di figure chiave del settore, e quest’anno non farà eccezione. Tra i partecipanti, spicca il nome di John Elkann, CEO di Exor e Chairman di Stellantis e Ferrari. Accanto a Bezos, si prevedono interventi di molti altri leader del mondo tech, come Niklas Zennström, fondatore e CEO di Atomico, e Matilde Giglio, CEO di Even. La manifestazione si terrà presso le OGR, un luogo simbolo dell’innovazione torinese.

Il successo delle edizioni precedenti

L’Italian Tech Week ha già dimostrato la sua importanza nel panorama tecnologico italiano. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di Sam Altman, CEO di OpenAI, e di altre personalità influenti come Doug Leone, noto partner di Sequoia Capital. La manifestazione ha attirato l’attenzione di un pubblico vasto e variegato, contribuendo a creare un’atmosfera di scambio e crescita nel settore.

Le aspettative per l’edizione 2025

Secondo quanto riportato da un articolo di Repubblica, si prevede un’affluenza di oltre 15.000 partecipanti per l’edizione 2025, confermando il potere attrattivo di questo evento nel panorama tecnologico italiano. Il tema scelto per quest’anno, “The Wave Ahead“, intende celebrare coloro che “costruiscono, sognano e innovano” affrontando il cambiamento prima che diventi evidente. Questo approccio mira a stimolare la creatività e l’innovazione, elementi essenziali per il futuro del settore tech.

Con un programma ricco di interventi e discussioni, l’Italian Tech Week 2025 si preannuncia come un’importante vetrina per le idee e le tecnologie che plasmeranno il domani.