Se state pensando di assemblare un nuovo computer o di aggiornare la RAM del vostro dispositivo attuale, è il momento giusto per approfittare delle offerte su Amazon dedicate ai kit di memoria, caratterizzati da un’illuminazione RGB accattivante. Le promozioni attuali offrono soluzioni interessanti per chi cerca prestazioni elevate e un tocco di stile.

Lexar ares rgb

Il primo prodotto da considerare è il kit di memoria da 32 GB della Lexar, parte della linea ARES. Questo kit include due moduli da 16 GB di RAM DDR5, capaci di raggiungere una frequenza massima di 6.800 MHz. Le luci RGB integrate aggiungono un elemento visivo accattivante, rendendo il setup del computer non solo potente, ma anche esteticamente gradevole. Attualmente, grazie a uno sconto del 21%, il prezzo di questo kit è ridotto a soli 127 euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera un upgrade significativo delle prestazioni.

Orico raceline neon

Un’altra proposta interessante è rappresentata dalle memorie ORICO Raceline Neon, che offrono anch’esse un’illuminazione RGB sul retro. Questo kit è composto da due moduli da 16 GB di RAM DDR5, per un totale di 32 GB, con una frequenza supportata di 6.000 MHz. Attualmente, è possibile sfruttare un coupon di 30 euro e un codice promozionale UYZNCZ27, il che consente di acquistare questo prodotto a soli 93 euro. Si tratta di un’ottima scelta per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e prezzo.

