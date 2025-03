I videogiochi rappresentano una delle più diffuse forme di intrattenimento nel mondo contemporaneo. Molti appassionati trascorrono ore immersi in titoli come Call of Duty e altri giochi sparatutto, spesso a discapito di attività quotidiane. È comune per i videogiocatori rifiutare inviti da amici per uscire a cena o ignorare telefonate di partner mentre si è concentrati su un intenso combattimento in un gioco.

Queste situazioni, definite da alcuni come “piccoli incidenti”, sono esperienze condivise da molti nel mondo videoludico, che possono trasformarsi in vere e proprie abitudini. Tuttavia, pochi possono vantare di aver partecipato a battaglie virtuali che hanno segnato la storia del gaming, come quella avvenuta tra il 27 e il 28 gennaio 2014 nel MMORPG Eve Online.

La battaglia di b-r5rb

Questo conflitto, noto come la più grande battaglia virtuale mai combattuta, ha coinvolto un impressionante numero di 7.548 giocatori per una durata complessiva di circa 21 ore. Durante il culmine della battaglia, i server del gioco hanno rischiato di collassare a causa dell’elevato numero di connessioni, raggiungendo un picco di 2.670 giocatori attivi contemporaneamente. I partecipanti erano divisi in due principali fazioni: la Clusterfuck Coalition e la N3 Coalition, accompagnate dai loro alleati.

I costi della battaglia

Le modalità di accesso al gioco, che prevedevano il pagamento di vite attraverso denaro reale, hanno fatto sì che durante questo conflitto i giocatori spendessero tra 393.000 e 432.000 dollari USA. Questo ha portato la battaglia a essere riconosciuta come la più costosa nella storia dei videogiochi, un evento che ha suscitato l’attenzione di media e appassionati in tutto il mondo.

Il monumento commemorativo

Per onorare l’importanza e i costi di questa battaglia epocale, gli sviluppatori di CCP Games hanno deciso di erigere un monumento permanente all’interno del gioco, denominato “The Titanomachy”. Questo monumento è stato creato nel sistema solare di B-R5RB e comprende decine di relitti di navi che non possono essere recuperate, fungendo da testimonianza di uno degli scontri più memorabili della storia videoludica.

Il contesto di eve online

All’epoca della battaglia, il panorama di Eve Online era dominato da una maggioranza di videogiocatori di sesso maschile, e il titolo era considerato uno dei migliori simulatori spaziali disponibili. La sua complessità e il suo approccio strategico hanno attratto una vasta base di utenti, rendendolo un punto di riferimento nel settore dei giochi online.