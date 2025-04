Starlink, il progetto di connettività satellitare di SpaceX, continua a suscitare un forte interesse a livello globale, attirando l’attenzione di potenze come la Russia e la Cina. Un recente rapporto pubblicato il 3 aprile 2025 dalla Secure World Foundation (SWF), un’associazione apartitica, analizza le capacità di difesa spaziale delle superpotenze e i rischi connessi a un potenziale conflitto nello spazio.

Importanza del dibattito pubblico

Il documento sottolinea l’importanza di un dibattito pubblico su questi temi, evidenziando come le capacità spaziali siano diventate fondamentali per la società e l’economia mondiali. Gli autori avvertono che un conflitto nello spazio potrebbe avere conseguenze devastanti, impattando su tutti gli abitanti della Terra, poiché la maggior parte delle persone dipende in qualche modo dai dati spaziali.

Preoccupazioni di Mosca e Pechino

La preoccupazione principale di Mosca e Pechino nei confronti di Starlink è legata all’utilizzo del servizio da parte delle forze ucraine, che è iniziato nel 2022, in concomitanza con l’inizio della guerra in Ucraina. Questo supporto ha alimentato le ansie russe, soprattutto quando nel 2024 l’esercito ucraino ha segnalato interruzioni nei servizi di Starlink.

Sistemi di disattivazione e nuove armi

Secondo le analisi degli esperti della SWF, la Russia avrebbe già implementato un sistema di disattivazione dei satelliti Starlink, denominato Tobol, responsabile delle interruzioni di segnale. Tuttavia, si sospetta che il governo russo stia lavorando a un’arma innovativa, chiamata Kalinka, progettata per bloccare i segnali provenienti dai satelliti Starlink a livello globale.

Corroborazione delle informazioni

Questa informazione è stata corroborata da Andrei Bezrukov, direttore del Centro russo per i sistemi e le tecnologie senza pilota, il quale ha dichiarato ai media russi che il progetto Kalinka potrebbe essere in grado di rilevare anche i terminali di comunicazione associati a Starshield, la versione militare di Starlink, concepita per garantire funzionalità di sicurezza avanzate.

Competizione nel settore satellitare

Nel frattempo, Amazon sta testando il suo sistema satellitare, noto come Project Kuiper. Questo sviluppo potrebbe innescare una competizione serrata per il dominio nel settore dei satelliti, secondo le valutazioni degli esperti di cybersicurezza. La crescente corsa alla creazione di sistemi satellitari da parte di diverse aziende e stati potrebbe cambiare radicalmente il panorama della connettività spaziale nei prossimi anni.