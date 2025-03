OpenAI sta apportando significativi miglioramenti alla modalità vocale avanzata di ChatGPT, con l’obiettivo di rendere le interazioni più fluide e naturali. La notizia è stata diffusa da Manuka Stratta, ricercatore di OpenAI, attraverso un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della compagnia, il 15 gennaio 2025.

Miglioramenti della modalità vocale avanzata

La società ha rivelato che la modalità vocale avanzata del chatbot è stata aggiornata per presentare una “personalità migliore”, in grado di interrompere meno frequentemente gli utenti, permettendo loro di esprimere i propri pensieri senza la pressione di dover riempire ogni silenzio. Stratta ha sottolineato che questo aggiornamento conferisce a ChatGPT un tono più coinvolgente e naturale, il che promette di rendere le conversazioni più autentiche e immersive.

Accessibilità della modalità vocale avanzata

Inizialmente, la modalità vocale avanzata era riservata agli abbonati Plus, ma OpenAI ha successivamente deciso di estenderla anche agli utenti gratuiti, sebbene con alcune limitazioni. Gli utenti senza un piano di abbonamento possono accedere a questa funzione, che si basa sul modello GPT-4o mini, per un tempo limitato che varia quotidianamente. Questo approccio mira a rendere la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio, pur mantenendo alcune restrizioni per gli utenti non paganti.

Nuovo modello o1 pro

Recentemente, OpenAI ha anche lanciato il nuovo modello o1 pro, un prodotto destinato principalmente agli sviluppatori, caratterizzato da un costo elevato che lo rende non facilmente accessibile a tutti. Questo modello si presenta come una delle innovazioni più interessanti della compagnia, segnalando l’impegno continuo di OpenAI nel migliorare le proprie offerte e soddisfare le esigenze del mercato tecnologico.