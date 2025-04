Il telescopio spaziale Hubble celebra un traguardo significativo: il suo 35° anniversario. La NASA ha deciso di commemorare questa importante data pubblicando su vari canali social alcune fotografie storiche, frutto delle sue straordinarie osservazioni nel corso degli anni.

Immagini storiche del telescopio

Una delle prime immagini condivise risale al 2003 e ritrae la Galassia Sombrero, conosciuta anche come Messier 104. Questo affascinante corpo celeste è stato oggetto di numerosi studi da parte di Hubble, che ha dedicato a esso un considerevole tempo di osservazione. Con un diametro di circa 49.000 anni luce, la galassia Sombrero è circa tre volte più piccola della nostra Via Lattea, rendendola una delle galassie più analizzate nell’universo. Grazie al telescopio Hubble, è stato possibile esplorare i dettagli di questa galassia, utilizzando le sue lenti per rivelare particolari altrimenti invisibili.

Il mistero della galassia sombrero

La forma della Galassia Sombrero, tuttavia, resta un mistero. La sua inclinazione rispetto alla Terra rende difficile determinare se si tratti di una galassia a spirale o meno. Negli ultimi anni, Hubble ha affrontato diverse sfide legate al funzionamento dei suoi strumenti scientifici, che hanno subito vari problemi tecnici. Nonostante ciò, i responsabili della NASA hanno voluto rendere omaggio al lungo e fruttuoso operato di Hubble, uno dei telescopi più longevi nella storia dell’astronomia, sottolineando il suo fondamentale ruolo nel progresso scientifico.

Il futuro del telescopio hubble

Nonostante la recente competizione con il James Webb Space Telescope, Hubble continua a essere operativo. La NASA prevede di utilizzarlo ancora per molte future campagne di osservazione, contribuendo così a una comprensione sempre più profonda dell’universo.