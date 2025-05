Nel maggio 2025, la truffa telefonica del wangiri ha fatto nuovamente la sua comparsa, portando con sé nuove segnalazioni di frodi ai danni degli utenti. L’FBI ha lanciato un allerta riguardo a un nuovo raggiro, soprannominato “truffa del numero sbagliato”, che sfrutta la buona fede delle persone per indurle in errore.

Il funzionamento della truffa

Questa frode, orchestrata in Cina, si basa su un meccanismo piuttosto semplice. Il truffatore invia un messaggio, che può arrivare tramite SMS o WhatsApp, da un numero sconosciuto al destinatario. La comunicazione appare innocua, ma il vero obiettivo è indurre la vittima a rispondere con un messaggio del tipo “hai sbagliato numero”. Questa risposta conferma che il numero è attivo, permettendo così ai truffatori di proseguire con la loro strategia.

Una volta stabilito il contatto, i truffatori iniziano a inviare ulteriori messaggi, cercando di creare un rapporto di fiducia con la vittima. Utilizzando frasi amichevoli e approcci graduali, cercano di guadagnare la fiducia della persona, fino a quando non si trovano a dover affrontare richieste di denaro o di informazioni personali. Questo metodo ingannevole sfrutta la cortesia e la gentilezza, rendendo difficile per la vittima riconoscere il raggiro prima di essere già coinvolta.

Come proteggersi dalla truffa

Per difendersi da questo tipo di frode, è fondamentale prestare attenzione ai messaggi ricevuti da numeri sconosciuti, in particolare se provengono dall’estero. Il consiglio principale è di bloccare immediatamente tali numeri senza rispondere. Questo comportamento aiuta a prevenire l’attivazione della truffa e protegge la propria privacy.

Inoltre, è utile informarsi e sensibilizzare amici e familiari riguardo a queste pratiche fraudolente. La conoscenza è una delle migliori armi contro i truffatori, e condividere informazioni può aiutare a evitare che altre persone cadano nella loro rete. È importante anche segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti, come l’FBI, in modo che possano intraprendere azioni per fermare queste attività illecite.

La truffa del numero sbagliato rappresenta un esempio di come i truffatori si adattino e innovino le loro tecniche per ingannare le persone. Rimanere vigili e informati è essenziale per proteggere se stessi e gli altri da queste frodi sempre più sofisticate.