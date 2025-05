Durante il Computex 2025, che si svolge a Taipei, il marchio ASUS ROG si distingue come uno dei protagonisti indiscussi, presentando una gamma di prodotti innovativi che celebrano il ritorno del celebre videogioco DOOM: The Dark Ages. Questo evento, che attira appassionati e professionisti del settore, offre un palcoscenico ideale per mostrare le ultime novità nel mondo della tecnologia gaming.

Prodotti esclusivi e personalizzazioni uniche

ASUS ROG ha svelato una serie di personalizzazioni sorprendenti, tra cui spicca la RTX 5080 triventola customizzata a tema DOOM. Questa scheda video, uno dei modelli più performanti attualmente disponibili sul mercato, è costruita sull’architettura Blackwell e supporta le più recenti innovazioni del marchio NVIDIA, come il DLSS 4 e Multi-Frame Generation. La GPU, in edizione limitata, rappresenta un’opportunità imperdibile per i gamer, con un prezzo di 1.999,99 dollari disponibile sull’eShop Bethesda. L’acquisto include anche una serie di gadget esclusivi, come una t-shirt ufficiale, un tappetino a tema e una replica della keycard gialla, oltre al codice per riscattare il gioco e contenuti digitali aggiuntivi.

In aggiunta, ASUS ROG offre una promozione interessante: acquistando uno dei numerosi prodotti selezionati della gamma ROG, i clienti riceveranno in omaggio una copia digitale di DOOM: The Dark Ages. La lista dei prodotti idonei è vasta e comprende schede madri ROG e TUF per processori Intel e AMD, oltre a case come il robusto ROG HYPERION GR701, le schede grafiche della Serie 50 di NVIDIA e una varietà di monitor TUF Gaming, ROG Strix e ROG Swift. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale ROG.

Monitor ideale per un’esperienza immersiva

Per garantire un’esperienza di gioco senza pari con DOOM: The Dark Ages, ASUS ROG consiglia il ROG Swift OLED PG32UCDM, un monitor dotato di un pannello QD-OLED. Questo dispositivo è progettato per offrire una luminosità eccezionale, mantenendo al contempo colori vividi grazie alla tecnologia Quantum Dot. La capacità di riprodurre neri profondi, tipica degli schermi OLED, rende questo monitor perfetto per godere delle atmosfere cupe e coinvolgenti del gioco.

In aggiunta, il ROG Swift OLED PG32UCDM offre un refresh rate di 240 Hz, il che lo rende ideale per affrontare anche le sequenze più frenetiche e intense del gameplay. Gli appassionati possono scoprire ulteriori dettagli e acquistare questo monitor su Amazon, dove è disponibile per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco al massimo livello.