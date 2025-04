La nuova NVIDIA RTX 5090 per laptop, sviluppata con il processo produttivo a 4nm di TSMC, ha fatto la sua apparizione al CES 2025, tenutosi a Las Vegas. Tuttavia, i risultati dei primi test condotti da Notebookcheck su modelli di punta come il Razer Blade 16 e l’Asus Strix Scar 18 hanno evidenziato prestazioni al di sotto delle aspettative, soprattutto se confrontate con la variante per PC desktop.

Benchmark e prestazioni dell’RTX 5090

I benchmark eseguiti mostrano che l’RTX 5090 mobile offre un incremento prestazionale compreso tra il 15% e il 30% rispetto alla RTX 4090 mobile, in assenza della tecnologia DLSS. Gli analisti hanno definito questo miglioramento come deludente, alla luce dei tre anni di sviluppo dedicati alla GPU. Nella loro analisi, è stato sottolineato che “Nvidia sembra fare affidamento sulle funzionalità DLSS e sul nuovo modello di trasformatore per differenziare la serie mobile RTX 50 dalla precedente RTX 40”. Questo solleva interrogativi su quanti utenti siano disposti a investire in un prodotto che offre un miglioramento così limitato.

Confronto tra versioni mobile e desktop

Confrontando la versione mobile con la sua controparte desktop, emerge che la RTX 5090 Mobile si rivela essere il 50% più lenta. Questo dato è stato confermato dai benchmark pubblicati su Notebookcheck. Il divario di prestazioni tra le due versioni è significativo e si spiega principalmente con il TGP (Total Graphics Power) inferiore dei laptop. Le limitazioni energetiche e termiche dei computer portatili sono progettate per garantire un consumo di energia ridotto, migliorando così l’efficienza e prevenendo il surriscaldamento. Al contrario, i PC desktop beneficiano di spazi di raffreddamento più ampi, che consentono prestazioni superiori.

Il futuro del mercato dei laptop da gaming

Il mercato dei laptop da gaming, quindi, si trova di fronte a una sfida: come giustificare l’acquisto di una scheda grafica che, seppur nuova, non riesce a superare le aspettative in termini di prestazioni? La risposta a questa domanda potrebbe influenzare le scelte degli utenti nei prossimi mesi, mentre il settore continua a evolversi.