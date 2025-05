Circa 14.300 anni fa, un evento cosmico di enormi proporzioni ha colpito la Terra, lasciando un segno indelebile, sebbene invisibile. Recenti ricerche hanno rivelato l’esistenza di quella che è considerata la tempesta solare più intensa mai registrata, analizzando gli anelli di alberi fossili e le carote di ghiaccio risalenti al 12.350 a.C. Gli scienziati, attraverso un modello climatico e chimico avanzato, noto come SOCOL:14C-Ex, hanno potuto attribuire l’eccezionale aumento di particelle cosmiche a un’enorme eruzione solare.

La fisica spaziale Kseniia Golubenko, dell’Università di Oulu in Finlandia, ha dichiarato che questa tempesta geomagnetica ha superato di oltre 500 volte l’intensità della più potente mai registrata nell’era satellitare, avvenuta nel 2005. Questo scoperta non solo offre nuove informazioni sul passato della Terra, ma solleva interrogativi sulle potenziali conseguenze di tali eventi.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è il risultato di un’espulsione di massa coronale dal Sole, un fenomeno in cui miliardi di tonnellate di plasma magnetizzato vengono scagliati nello spazio. Quando queste particelle raggiungono il nostro pianeta, possono generare spettacolari aurore boreali, ma possono anche provocare seri danni. Eventi storici come l’evento di Carrington del 1859, che mise in crisi i telegrafi in tutto il mondo, e il blackout canadese del 1989, sono esempi concreti delle conseguenze che tali tempeste possono avere sulla tecnologia e sulle infrastrutture.

Le tempeste geomagnetiche non si limitano a creare effetti visivi straordinari; esse influenzano anche l’atmosfera terrestre, aumentando la presenza di carbonio-14, un isotopo radioattivo. Questo isotopo si accumula negli organismi viventi e, grazie all’analisi di resti vegetali, gli scienziati sono stati in grado di datare con precisione l’evento preistorico avvenuto nel 12.350 a.C.

Un evento unico nella storia climatica

La tempesta solare del 12.350 a.C. rappresenta un caso singolare, in quanto si colloca ben prima dell’inizio dell’Olocene, l’epoca climatica stabile in cui viviamo attualmente. Questa scoperta arricchisce la nostra comprensione della storia climatica della Terra e delle sue interazioni con eventi cosmici. La tempesta del 12.350 a.C. non è solo un fenomeno scientifico, ma una finestra su un passato remoto che ha modellato il nostro ambiente.

La possibilità che una tempesta solare possa causare eventi catastrofici, come un disastro ferroviario, è un tema che continua a destare preoccupazione. Le conseguenze di tali eventi potrebbero essere devastanti, specialmente in un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia. La ricerca continua a esplorare le implicazioni di queste tempeste e la loro capacità di influenzare la vita sulla Terra, sia nel passato che nel presente.