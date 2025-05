Fino a qualche mese fa, il tema dello switch off al DVB-T2 era al centro dell’attenzione in Italia, con molti cittadini che si affrettavano ad acquistare nuovi decoder e televisori compatibili grazie anche agli incentivi messi in atto dal Governo. Ma, ad oggi, qual è la situazione attuale?

Sviluppi recenti sul passaggio al DVB-T2

Gli ultimi sviluppi risalgono al 28 agosto 2024, quando i canali televisivi del Mux Rai B hanno effettuato il passaggio al nuovo standard DVB-T2 (Ch 40). Attualmente, i canali Rai disponibili esclusivamente in DVB-T2 comprendono:

Rai Storia HD (LCN 54)

(LCN 54) Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)

(LCN 202) Rai Scuola HD (LCN 57)

Canali Rai in simulcast e trasmissioni HD

Nel Mux B della Rai, è possibile visualizzare in simulcast in HD anche Rai 1, Rai 2 e Rai 3 Nazionale, rispettivamente sugli LCN 501, 502 e 503. Inoltre, la trasmissione in HD di Rai 4 è accessibile sull’LCN 21, mentre Rai Premium e Rai News 24 sono disponibili sugli LCN 25 e 48.

Attesa per ulteriori indicazioni

Per quanto concerne gli altri canali, le informazioni sono scarse. Secondo quanto riportato da MSN, sia gli utenti che le emittenti radiotelevisive stanno attendendo ulteriori indicazioni, considerando gli ingenti investimenti necessari per completare la transizione. Sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sono presenti aggiornamenti, e tutto è rimasto fermo al 28 agosto 2024, data in cui alcuni canali Rai hanno effettuato il passaggio al nuovo standard.

Ritardi nel processo di transizione

C’è una crescente sensazione di ritardo in questo processo, come sottolineato da Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Coralli, il quale ha dichiarato: “mentre le emittenti televisive nazionali hanno comunque una capacità trasmissiva adeguata, anche continuando a utilizzare il vecchio standard DVB-T (con compressione MPEG-4 anziché MPEG-2), al contrario, le televisioni locali sono vincolate a trasmettere con una qualità significativamente inferiore in attesa del completamento della transizione al DVB-T2/HEVC.”

Aggiornamenti sulla numerazione dei canali tv

Recentemente, si sono registrati aggiornamenti riguardanti la nuova numerazione dei canali tv su digitale terrestre, un argomento di cui si è già discusso in precedenti articoli. La situazione attuale evidenzia la necessità di una rapida evoluzione per garantire che tutti i cittadini possano accedere a un servizio di qualità nel panorama televisivo italiano.