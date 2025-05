Le vertebre rivestono un ruolo cruciale nella struttura del corpo umano, poiché non solo proteggono il midollo spinale, ma fungono anche da supporto centrale per le costole e le varie parti dell’osso iliaco. Nel 2025, è noto che gli esseri umani possiedono un totale di 33 vertebre, suddivise in 7 vertebre cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4 coccigee. Alcuni individui possono presentare un numero maggiore di vertebre sacrali a causa di mutazioni genetiche, una condizione che ricorda il periodo in cui i nostri antenati avevano una coda, molto probabilmente prensile, che li aiutava a muoversi tra gli alberi e a correre.

Identificazione delle vertebre

Per facilitare l’identificazione delle vertebre, i professionisti della salute utilizzano un sistema semplice basato sull’iniziale del gruppo di appartenenza in inglese, seguita dal numero della posizione. Ad esempio, la nona vertebra toracica è designata come Th9, mentre la quarta vertebra lombare è indicata come L4. Questo metodo consente ai medici di comunicare in modo chiaro e veloce riguardo alla posizione delle vertebre.

Eccezioni nella nomenclatura

Tuttavia, esistono delle eccezioni. La prima vertebra cervicale è conosciuta come Atlante, un nome che trae origine dal mitico re della Mauritania, punito da Zeus al termine della Titanomachia. Secondo la mitologia greca, Atlante, alleatosi con Crono, fu sconfitto e costretto a sostenere il peso dell’intero universo, con le sue vertebre cervicali che poggiavano sulla volta celeste. Questo legame tra la vertebra C1 e la figura mitologica ha portato i medici a dedicare il suo nome all’antico re, il quale, nel corso del Settecento e dell’Illuminismo, divenne un simbolo della cultura scientifica classica.

La figura di Atlante

Atlante, oltre a essere un ribelle, era considerato il più grande astronomo del suo tempo. La sua sfida agli dei era motivata dalla sua sete di conoscenza delle stelle, un desiderio che portò Zeus a infliggergli una punizione che potrebbe essere definita “dantesca”. La storia di Atlante continua a catturare l’interesse di molti, poiché rappresenta un perfetto connubio tra mitologia e scienza.

Approfondimenti sulla mitologia greca

