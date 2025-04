L’asteroide 2024 YR4, recentemente declassato da oggetto potenzialmente pericoloso, ha continuato a muoversi verso l’orbita terrestre senza tenere conto del dibattito suscitato sulla Terra. Un’analisi condotta da un team di ricercatori ha rivelato dettagli sorprendenti sulla sua forma e sul suo comportamento, confermando l’interesse scientifico che questo corpo celeste ha generato.

Scoperte pubblicate su The Astrophysical Journal Letters

Un articolo che approfondirà queste scoperte verrà pubblicato a breve su The Astrophysical Journal Letters. Gli autori del lavoro hanno condotto osservazioni dettagliate utilizzando l’Osservatorio Gemini Sud, situato in Cile, per monitorare l’asteroide attraverso diverse lunghezze d’onda.

Probabilità di impatto e rotazione

Dai dati raccolti, gli scienziati hanno determinato che 2024 YR4 ha una probabilità del 3,8% di impattare con la Luna e che il suo periodo di rotazione è di circa 20 minuti per una rotazione completa su se stesso. Queste informazioni sono cruciali per comprendere meglio il comportamento di questo asteroide.

Forma sorprendente dell’asteroide

La scoperta più sorprendente riguarda la sua forma, che ricorda quella di un UFO. L’asteroide, lungo circa 65 metri, presenta una struttura schiacciata come un disco e un leggero inspessimento al centro, differente dalla forma tipica degli asteroidi, che solitamente appaiono come massi irregolari o patate giganti.

Origini e influenza di Giove

In aggiunta, la sua rotazione retrograda suggerisce che 2024 YR4 provenga dalla fascia principale degli asteroidi, situata tra Giove e Marte. È probabile che il gigante gassoso abbia influenzato il suo percorso, spingendolo verso il sistema solare interno. Nel corso della storia, Giove ha interagito con diversi meteoriti, deviando il loro tragitto e portandoli a viaggiare verso le regioni più vicine alla Terra.

Implicazioni per la comunità scientifica

Queste scoperte offrono spunti interessanti per la comunità scientifica, che continua a monitorare e studiare oggetti come 2024 YR4 per comprendere meglio i rischi e le origini dei corpi celesti nel nostro sistema solare.